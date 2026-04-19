Bazdar anota su tercer gol en 13 partidos en el Jagiellonia

No fue titular en la victoria del Jagiellonia ante el Arka Gdynia por 0-3, pero Samed Bazdar, que salió en el minuto 71, vio puerta en el contundente triunfo del equipo de Bialystok tres minutos después al rematar con la derecha un centro de primeras y batir al portero rival de disparo desde dentro del área tras envío desde la banda de Pozo.

El ariete del Real Zaragoza nacido en Serba e internacional bosnio ha perdido la condición de titular en el Jagiellonia en los tres últimos partidos de Liga para Adrian Siemieniec, pero supo aprovechar este domingo su oportunidad para cerrar una contundente victoria que mantiene a su equipo en la lucha por el título de la Ekstraklasa, ya que es segundo a tres puntos del Lech Poznan.

Bazdar suma 11 encuentros de Liga, tres de ellos de titular desde que llegó al club polaco a finales de enero, además de los dos de la Conference ante la Fiorentina, para acumular un total de 13 encuentros, 471 minutos en su nuevo equipo, donde está cedido con opción de compra voluntaria de dos millones por el 80% del pase. Bazdar, además, selló con Bosnia el pase al Mundial en la respeca ante Gales e Italia y aunque no jugó en esos duelos es muy factible, casi seguro, que acuda a la cita mundialista de este verano porque es un fijo para Sergej Barbarez, seleccionador de este país.

Imaz anotó ayer dos goles en la primera parte ante el Gdynia y Bazdar cerró el triunfo a falta de poco más de un cuarto de hora. El delantero, que tiene contrato con el Zaragoza hasta 2029 y que llegó tras un traspaso del Partizan de 3 millones, también había anotado ya ante el Motor Lublin y el Wisla Plock. Bazdar está alternando partidos como segunda referencia y en ocasiones como primer delantero o caído en la banda izquierda.

Pau Sans, más minutos en el Cracovia

Mientras, Pau Sans, cedido en Polonia, en la Ekstraklasa, también, en el KS Cracovia, es indiscutible en el econjunto polaco, que este domingo ha sido titular ante el Rakow, con derrota contundente para su equipo, que ya es decimotercero y está en caída libre, con una victoria en 10 partidos. El zaragozano ha jugado en 11 partidos desde su llegada en enero al Cracovia, 10 de ellos formando en el once, con 760 minutos que le ha dado Luka Elsner y un gol.