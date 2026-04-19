La caída libre del Cádiz acerca a 3 puntos la salvación para el Real Zaragoza

El Real Zaragoza se empeña en quitarse la vida, mientras sus rivales siguen decididos a dársela. De nuevo, los resultados de otros equipos fueron lo mejor de una jornada marcada por el enésimo fracaso de los aragoneses, que en caso de haber derrotado el sábado al Ceuta, habrían recortado a un solo punto la distancia con la permanencia.

Sin embargo, el raquítico empate sí permite reducir la diferencia respecto a los cuatro puntos con los que el Zaragoza afrontó la jornada gracias, de nuevo, al Cádiz, que sufrió su quinta derrota consecutiva, esta vez en Gijón, lo que deja a la escuadra de David Navarro a un solo partido (tres puntos) de la salvación. El conjunto andaluz se medirá en la próxima jornada en casa a la UD Las Palmas.

También el Valladolid sigue dispuesto a mantener con vida al Zaragoza y ayer cayó en Andorra para situarse cinco puntos por encima de los aragoneses, a los que recibirán el 10 de mayo.

A seis puntos se queda una Real Sociedad B, próximo rival del cuadro pucelano, también en crisis de un Zaragoza que sigue decimonoveno a expensas de lo que haga este lunes el Mirandés en La Coruña. Si el cuadro burgalés no gana en Riazor, el Zaragoza dormirá el domingo fuera del descenso en caso de ganar en El Alcoraz, ya que el Cádiz no juega hasta el próximo lunes.