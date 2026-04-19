Caras largas y sesión de recuperación en un abatido Real Zaragoza

El Real Zaragoza se ha ejercitado este domingo por la mañana en una sesión en la Ciudad Deportiva presidida por las caras largas tras el doloroso empate ante el Ceuta después de remontar el gol inicial del rival en el Ibercaja Estadio y con el tanto en los últimos instantes y en un error garrafal en la defensa de un saque de esquina que acabó en la diana de Marcos. Los titulares ante el cuadro ceutí, menos Pinilla y Aguirregabiria, cambiados en el minuto 41, y con Kodro, Juan Sebastián y Mawuli, que salieron en ese momento, han trabajado en el gimnasio, mientras que el resto lo ha hecho en el césped.

También ha estado en el gimnasio Keidi Bare, que fue el tercer cambio en ese minuto 41 y que acusó las molestias en el isquio que le hicieron ser baja ante el Córdoba y llegar muy justo al duelo ante el Ceuta, por lo que habrá que ver la evolución de ese dolor esta semana y si ha podido agravarse esa dolencia. Francho, que volvió a jugar tras parar por su lesión en el menisco externo tres partidos, completó los 90 minutos y también acabó con dolor en esa zona, pero se le espera seguro ante el Huesca.

Álex Gomes sigue al margen

La sensación en el vestuario zaragocista es de abatimiento aunque aún restan 6 jornadas y 18 puntos para intentar evitar una tragedia que cada vez parece más inevitable. Guti ha trabajado sobre el césped y tras no ir convocado frente al Ceuta al faltarle ritmo físico tras dos meses y medio de baja por su lesión en el ligamentro lateral interno todo apunta a que en El Alcoraz ya estará a disposición de David Navarro, que a la espera de la evolución en las molestias de Keidi Bare y de la situación de Francho tendrá las bajas seguras de Paul, Tachi y Valery, todos con diferentes lesiones.

Mientras, Álex Gomes, que no pudo jugar ante el Ceuta por unas molestias en el isquiotibial, una sobrecarga sin lesión, según han confirmado las pruebas, ha estado en el gimnasio y se espera que esté disponible ante el Huesca, pero dependerá de la evolución de ese dolor.

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Presencia de Lalo Arantegui

En el entrenamiento ha estado Lalo Arantegui, director deportivo zaragocista, también con rostro serio y el equipo descansará este lunes para volver a trabajar el martes con la mirada puesta en el derbi ante el Huesca del domingo en El Alcoraz (18.30 horas).