Las dos decisiones del VAR en el Real Zaragoza-Ceuta. La torsión de tobillo y la mano punible

Dos veces en la segunda mitad tuvo que llamar el colegiado del VAR, Iván Caparrós Hernández a Alejandro Morilla Turrión, árbitro principal, para que cambiara su decisión en dos jugadas en el Real Zaragoza-Ceuta que favorecieron al equipo zaragocista, para buscar una remontada que logró y que quedó en empate final por el tanto de Marcos. Tanto la expulsión de Yago Cantero como el penalti de Matos no fueron vistos en un primer momento por el colegiado navarro, aunque en ambas jugadas enmendó el error inicial gracias al VAR.

La primera tiene lugar al comienzo de la segunda parte, en el 46, con una fuerte entrada de Yago Cantero sobre el tobillo de Dani Gómez que es amonestada con amarilla al terminar la acción, pero llega la llamada de la sala VAR: "Álex te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por juego brusco grave. Cuando estés en la pantalla avísame por favor. Entedemos que el jugador visitante llega tarde e impacta con fuerza excesiva", le describe Iván Caparrós a su compañero, para que este no tarde en decidir.

"El punto de impacto lo tengo claro, efectivamente hay torsión, dame otra toma para ver la intesidad de la acción, que es lo que me falta por determinar. En campo ya me ha parecido intensidad alta, va en carrera, impacta con los tacos en la zona del tobillo, hay torsión, sí. Voy a cambiar la decisión de tarjeta amarilla por tarjeta roja", asegura Morilla antes de dirigirse a Cantero para mostrarle la roja en el minuto 49.

La mano de Matos

La segunda jugada tiene lugar en el minuto 80 tras un medido centro de Tasende que Dani Gómez remata para el rechace de Guille Vallejo y que el balón le llegue a Kodro, con Matos intentando impedir el remate y con una mano que el árbitro no ve y sí el delantero y que en la sala VAR tienen muy clara: "Álex, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano. En el inicio de la jugada no existe fuera de juego, ahora enviaremos la recreación al programa y te mostramos que entendemos que Matos golpea el balón con la mano en una posición punible que impide al atacante seguir disputando el balón", le dicen desde la sala VAR.

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Tras casi tres minutos en la pantalla llega la sentencia del colegiado principal, que antes de decidir asegura a que "la posición de la mano es punible, aunque quiero ver una cámara más amplia. El balón se queda ahí, la posibilidad de que llegue el delantero está. Es punible y con consecuencia para el delantero que no puede llegar al balón por la mano. Voy a pitar penalti sin tarjeta", cierra antes de decretar una pena máxima transformada por Dani Gómez.