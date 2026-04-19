El incidente en el Real Zaragoza-Ceuta. Soberón: "No me he encarado con nadie, qué fácil es manipular"
El delantero cántabro, que no tuvo minutos y fue suplente, asegura en sus redes sociales que no se encaró con los aficionados y que "solo trató de calmar a personas que tenía un conflicto con otro compañero". El hecho se produjo tras el triple cambio en el minuto 41,
El partido ante el Ceuta vivió un momento claro de tensión en el minuto 41, con 0-1 en el marcador y el Real Zaragoza dando una muy mala imagen que llevó a David Navarro a realizar tres cambios, ya que Mawuli, Kodro y Juan Sebastián saltaron al césped en lugar de Keidi Bare, Pinilla y Aguirregabiria. Varios aficionados se dirigeron al banquillo zaragocista tras ese triple cambio y hubo un momento de tensión de algunos futbolistas.
Las imágenes de televisión mostraron la lenta retirada de Keidi Bare en el césped y después que algunos jugadores se levantaron de sus asientos para hablar con los aficionados que estaban de pie y junto al banquillo, uno de ellos Soberón, que negó cualquier rifirrafe con ellos en sus redes sociales.
"Qué fácil es manipular. No me he encarado con nadie, que lo hiciera una vez en un momento de calentón no significa que lo haga siempre", comenzó escribiendo el ariete cántabro, que volvía a la lista tras ser descarte por decisión técnica para el duelo en Córdoba. Se refería Soberón a la discusión que sí mantuvo con aficionados al ser relevado en el choque en enero ante Las Palmas or Rubén Sellés en el minuto 66 de ese partido, donde se retiró despacio del terreno de juego también con derrota y su gesto fue recriminado por algunos seguidores y él les contestó.
"Solo trataba de calmar a personas que tenían un conflicto con otro compañero (sería en teoría Keidi Bare). Así que dejad de inventar de creeros todo lo que veis. Dicho esto, quedan 6 partidos y sacar estas cosas y encima falsas no suma nada", concluye el ariete zaragocista
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