La gran sintonía de Miguel Ángel Ramírez con la afición de su nuevo equipo: "Pasión"

La nueva propiedad del Real Zaragoza aterrizó en la capital aragonesa hace cuatro años, en marzo de 2022. Desde su llegada, nueve entrenadores se han sentado en el banquillo de La Romareda con el objetivo de salvar al club del descenso a Primera Federación. La primera apuesta fue Juan Carlos Carcedo, que ahora está en el Spartak de Moscú tras un gran papel en el Pafos. Tras su llegada, Fran Escribá, Víctor Fernández, Julio Velázquez o Rubén Sellés han sido algunas de las apuestas.

El banquillo zaragocista ha estado marcado por una inestabilidad que todavía continúa. Sin ir más lejos, si nos remontamos a la temporada pasada, cuatro entrenadores fueron los encargados de dirigir la plantilla en al menos un partido. Víctor Fernández fue el encargado de iniciarla; David Navarro dirigió un partido que acabó con victoria ante el Racing de Ferrol y Gabi Fernández la terminó con una salvación agónica marcada por el mal hacer del Eldense. El tercero en discordia fue Miguel Ángel Ramírez.

Miguel Ángel Ramírez feliz en el Malmo de Suecia

La afición del Real Zaragoza no guarda un buen recuerdo de Miguel Ángel Ramírez. El grancanario entró con mal pie al banquillo del municipal y los resultados le sentenciaron. La afición le recibió con una gran pitada el primer día ante el Tenerife y las cifras no fueron las esperadas tras sumar 7 puntos de 30 posibles con tan solo una victoria y lejos de casa, cuatro empates y cinco derrotas. La gota que colmó el vaso fue la vuelta tras perder en Almería o su salida, una vez cesado, de la Ciudad Deportiva para evitar a la prensa. La propiedad echó al técnico junto con Juan Carlos Cordero, director deportivo que avaló su fichaje.

El Malmo FF anunció a finales del año pasado la incorporación de Miguel Ángel Ramírez como nuevo entrenador del conjunto sueco. "Ha sido un proceso muy largo y exhaustivo, probablemente el más extenso que hemos hecho hasta la fecha. Empezamos con unos 50 nombres y nos reunimos presencialmente con cerca de 13 o 14 entrenadores", matizó el director deportivo del conjunto sueco en la rueda de prensa de presentación, Daniel Andersson.

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La Allsvenskan, campeonato liguero de Suecia, empezó una nueva temporada a principios de este mes de abril tras parar el pasado mes de novimebre. El técnico canario suma siete puntos en los primeros tres encuentros tras estrenarse con un empate y sumar dos victorias seguidas. La cuenta de X del equipo sueco ha subido un vídeo a esta conocida red social donde Ramírez celebra efusivamente la victoria de este pasado fin de semana.