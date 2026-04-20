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El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF

El técnico del Sant Andreu sufrió un infarto el pasado jueves y el sábado abandonó la UCI

Natxo González, en el banquillo de La Romereda durante el partido de vuelta del playoff ante el Numancia, en 2018.

Natxo González, en el banquillo de La Romereda durante el partido de vuelta del playoff ante el Numancia, en 2018. / ÁNGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Bruno Palacio

Natxo González ha recibido la mañana de este lunes el alta médica y ya puede regresar a casa y continuar allí con su proceso de recuperación. El entrenador de la UE Sant Andreu sufrió el pasado miércoles a última hora un infarto que obligó a ingresarlo de urgencia y, tras una operación exitosa esa misma noche, pudo abandonar la UCI para pasar a planta el sábado.

Ahora, el propio Sant Andreu ha comunicado que Natxo González ha recibido ya el alta por parte de las autoridades médicas del hospital y puede regresar a su hogar. "Acabamos de recibir una gran noticia", publica el club de la ciudad condal su cuenta oficial de X refiriéndose al extécnico del Real Zaragoza durante la temporada 2017-2018. El propio entrenador lanzó este domingo un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales en que aseguraba estar mejor y agradecía los mensajes de ánimo: "Me encuentro bien y en pocos días volveré al pie del cañón".

En este sentido, varios de sus actuales jugadores han ido a visitarle este mañana al hospital de Barcelona en el que se encontraba ingresado y le han dado un obsequio de valor incalculable. La entidad catalana logró este domingo el ascenso a Primera Federación después de vencer al Reus en casa y convertirse en líderes matemáticos del Grupo 3 de Segunda RFEF a falta de 2 jornadas.

Noticias relacionadas y más

El Sant Andreu de Natxo González deberá disputar todavía dos compromisos de Liga habiéndose hecho ya con el título. Este fin de semana se enfrentarán a domicilio al Alcoyano, cuarto en la tabla y que quiere asegurar su clasificación a puestos de playoff. Por último, los barceloneses recibirán en la última jornada al único club aragonés en el Grupo 3 de la categoría, la UD Barbastro, que llegará al Narcís Sala en plena lucha por la salvación.

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