La gran asistencia de Iván Azón para mantener al Ipswich en ascenso directo a la Premier: "Un pase precioso"

Iván Azón tiene un sueño que cada vez está más cerca de hacerse realidad: ascender a la Premier League. El canterano del Real Zaragoza está disfrutando del fútbol inglés con el Ipswich Town de Championship donde se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición británica. Tras llegar cedido por el Como en la ventana de fichajes de verano, Azón atraviesa un gran momento de forma. El ariete ya ha superado unas dolencias físicas que le hicieron perderse el partido contra el Birmingham, equipo donde juega Carlos Vicente.

El exzaragocista volvió a ser titular este fin de semana tras tres jornadas fuera del once. Kieran McKenna, técnico del Ipswich, eligió al jugador criado en la cantera zaragocista como referencia en la punta de ataque. La elección no pudo ser mejor. Corría el minuto 30 de la primera parte con derrota en el marcador ante el Middlesbrough cuando Iván dejó una acción técnica que tardó poco en llegar a Zaragoza. Azón corrió al espacio un balón al hueco para asistir de espuela a McAteer que definió a la perfección con un tiro raso pegado a la cepa del palo.

Los aficionados del Ipswich disfrutan ahora de los incansables desmarques que Iván Azón realizaba sobre el césped de La Romareda. El movimiento del pasado sábado lo culminó con un leve toque de tacón que provocó la ovación del público y que más de uno se levantará del asiento para aplaudir la acción técnica. El partido del fin de semana acabó con empate a dos e Iván disputó 80 minutos. Con este pase de gol, el 'tiburón' ya ha intervenido de forma directa en ocho goles del Ipswich esta temporada con cinco tantos y tres asistencias

Su primera temporada fuera de España

Iván Azón está viviendo su primera aventura completa fuera de España. El canterano del Real Zaragoza firmó este pasado verano su cesión al Ipswich Town en una operación que, por momentos, estuvo lejos de hacerse efectiva. Unas discrepancias entre italianos y británicos por unos flecos en el préstamo tuvieron a Iván alejado de tierras inglesas durante una semana. En el tramo final del mercado, la operación llegó a buen puerto y el delantero firmó por un año con el conjunto del que es accionista el cantante Ed Sheeran.

La discrepancia estaba relacionada con una opción de compra obligatoria de 15 millones de euros que al final no se incluyó en la cesión del delantero zaragozano. Iván ya suma más de 1.500 minutos repartidos en 36 encuentros, dos de FA Cup y 34 de Championship. Tras superar unas molestias a finales de marzo que le tuvieron fuera un partido, el ariete volvió a la titularidad este fin de semana. El zaragozano se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición inglesa.

Noticias relacionadas

El Ipswich se encuentra en puestos de ascenso directo a Premier League El Ipswich se encuentra en cuarta posición, puestos que le permiten disputar los playoffs de ascenso a Premier League. La competición no para y esta noche se enfrentan al Watford en una nueva jornada de la Championship. A falta de cuatro jornadas para finalizar la liga y con un partido menos que sus perseguidores, el Ipswich Town se encuentra en puestos de ascenso directo a la Premier League, empatado a puntos con el tercer clasificado. El equipo donde juega Iván Azón tiene este miércoles un partido importante contra el Charlton. En caso de victoria, el conjunto inglés tendría un colchón de tres puntos sobre el tercer clasificado.