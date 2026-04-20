Grave lesión de rodilla del canterano zaragocista Chema Aragüés, ahora en el Alavés B

El jugador Chema Aragüés, que hasta la pasada temporada militó en el Real Zaragoza, en concreto en el Deportivo Aragón, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, en la que se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado 12 de abril, precisamente en la Ciudad Deportiva y en el choque que enfrentó al Alavés B contra el filial zaragocista. Las pruebas ya han confirmado el diagnóstico y el extremo nacido en Tauste deberá estar unos siete meses de baja, por lo que se pierde lo que resta de temporada y tampoco estará en el inicio de la próxima.

Aragüés llegó a la Ciudad Deportiva en cadetes y rozó debutar en el primer equipo, ya que realizó la pretemporada de 2023 con el Zaragoza, estando en el stage de Pinatar Arena a las órdenes de Fran Escribá y el curso pasado, en la 24-25, fue citado por David Navarro en el partido ante el Racing de Ferrol, en el único encuentro que dirigió el ahora entrenador zaragocista. La temporada pasada jugó en 28 partidos con el Aragón, con tres tantos, pero el club decidió no ejecutar el contrato por tres años para que fuera futbolista del primer equipo y se marchó al Alavés B.

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Allí tiene contrato hasta 2028 y ha dejado muy buena sensación en el filial del conjunto babazorro, con 30 partidos y 4 goles y 6 asistencias, jugando como extremo en ambas bandas, aunque sobre todo en la derecha. Sin embargo, a los 16 minutos del partido ante el Aragón, con victoria vitoriana, tuvo que retirarse por esa lesión en el cruzado que pone freno a su carrera.