Keidi Bare pide perdón a David Navarro por su reacción al cambio antes del descanso frente al Ceuta

Keidi Bare ha pedido disculpas al cuerpo técnico del Real Zaragoza por su reacción tras ser uno de los tres jugadores sustituidos por David Navarro poco antes del descanso del partido ante el Ceuta.

El albanés, segundo capitán del equipo tras Francho Serrano, se dirigió al técnico, durante el entrenamiento de recuperación del pasado domingo, para pedirle disculpas tanto por salir andando del campo a pessar de que el equipo iba perdiendo como por las palabras dirigidas hacia Navarro, al que trasladó su malestar por la decisión.

Keidi, que podría trasladar este martes sus disculpas también a la plantilla, escenificó en el banquillo un enfado producto, sobre todo, del momento en que Navarro decidió realizar la triple sustitución. Consideraba el albanés que tomar esa decisión apenas un par de minutos antes del descanso, era innecesario y que señalaba claramente a los tres jugadores sustituidos )Aguirregabiria, Pinilla y el propio Keidi) y que Navarro debía haber esperado al intermedio para acometer esa medida.

Ya en el banco, Keidi Bare continuó mostrando su malestar, lo que propició la intervención tanto de Toni Moya como de Soberón, que trataron de convencerlo para que no siguiera hablando. Esos momentos de tensión llegaron a la grada, donde un pequeño sector próximo al banquillo local cargó contra la airada reacción de Keidi, mientras Soberón trataba, según el cántabro, de mediar. "No me he encarado con nadie, qué fácil es manipular. Solo traté de calmar a personas que tenían un conflicto con otro compañero", publicó el delantero en sus redes sociales.

Ya en el vestuario, los ánimos se calmaron. La tristeza lo envolvió todo tanto a la conclusión del encuentro como en el entrenamiento de recuperación del día después. Allí, Keidi Bare, que volvió al once tras su ausencia en Córdoba por molestias musculares, se dirigió al cuerpo técnico para disculparse por una reacción radicalmente opuesta a las de Aguirregabiria o Pinilla, que salieron del campo rápidamente para no perder tiempo y aceptaron una decisión que causó el efecto deseado tanto en el equipo, que se cayó redondo tras el tanto del Ceuta con el evidente riesgo de encajar el 0-2, como en la grada, que acogió de buen grado el triple cambio.