Nayim: "En Zaragoza se hacen milagros, seré un iluso, pero yo mantengo la esperanza de esquivar la tragedia"

¿Qué sensaciones le quedan tras el empate del sábado? ¿Tira la toalla?

De ningún modo hay que tirar la toalla eso lo tengo claro, mientras queden puntos no hay que tirarla, también porque el Cádiz no anda bien, hasta peor que nosotros, pero sí que sientes impotencia de un partido ante el Ceuta que lo tienes que ganar y parece que te da miedo hacerlo. El equipo tras remontar se echó para atrás, a esperar, con dos mediocentros, no puede ser... Y a la hora de definir nos cuesta la vida hacer goles. Quedan puntos y estoy convencido de que al Cádiz le va a costar mucho salir de abajo, pero no nos tienen que salvar los rivales, nos tenemos que salvar nosotros y eso solo se logra ganando.

Lo que parecía factible hace tres semanas, cuando el equipo supera al Racing, ahora se ha complicado mucho...

No sé qué ha podido pasar, hay que estar dentro para tener una explicación certera, pero es obvio que el equipo no es el mismo. Se te presenta una oportunidad de oro ante el Mirandés en casa, donde tienes que ganar por lo civil o lo criminal y no lo haces, en Córdoba das el perfil muy bajo y con el Ceuta dejas pasar otra ocasión. Las sensaciones cuando llegó David, sin jugar de maravilla, sí eran de una mayor capacidad para competir, era un Zaragoza muy competitivo, con el Mirandés pierdes vuelo, aunque creas ocasiones, en Córdoba por ejemplo ni eso y después el empate del sábado. Este bajón en los últimos partidos nos ha metido el rejón.

"De verdad que no me imagino al Zaragoza en Primera RFEF. Ya me está costando la vida verlo en Segunda, así que no puedo pensar en verlo una categoría más abajo. Lleva trece años ahí, cada año es una ilusión por volver a su sitio y una acumulación de sufrimientos posteriores"

¿Se imagina al Real Zaragoza ya jugando en Primera RFEF?

No, de verdad que no. Ya me está costando la vida verlo en Segunda, así que no puedo pensar en verlo una categoría más abajo. Lleva trece años ahí, cada año es una ilusión por volver a su sitio y una acumulación de sufrimientos posteriores. Mantengo esa pequeña esperanza de esquivar la tragedia, se me puede llamar o seré un iluso o lo que se quiera, pero siento eso por lo que siempre ha representado el Zaragoza, que ha hecho muchos milagros en su historia. En este ciudad ocurren milagros, gana una Recopa en el último suspiro, ha ganado Copas del Rey, ha dado exhibiciones contra el Barcelona o el Madrid. Esa capacidad me mantiene a mí vivo, aunque la realidad sé que es otra, cuando me siento a ver un partido a veces apago el televisor para dejar de sufrir.

"(¿El mayor error?) El no acertar con los jugadores, sin duda. El futbol es de los futbolistas y traes a muchos que han hecho buenas temporadas en otros sitios y no dan el nivel aquí. No sé cómo hay que fichar, pero no como se está haciendo, hay que indagar mucho sobre todo en la personalidad del fichaje, en la fuerza mental que tiene, que para mí es una cualidad básica para llegar aquí"

En una temporada con tantos errores, que viene precedida de otras también con muchos, ¿cuál cree que ha sido el mayor?

El no acertar con los jugadores, sin duda. El fútbol es de los futbolistas y traes a muchos que han hecho buenas temporadas en otros sitios y no dan el nivel aquí. No sé cómo hay que fichar, pero no como se está haciendo, hay que indagar mucho sobre todo en la personalidad del fichaje, en la fuerza mental que tiene, que para mí es una cualidad básica para llegar aquí. Futbolistas a los que el silbido no les importe, que la crítica no les afecte, al revés, que les envalentone, que les anime a darle la vuelta, que piensen en que les están silbando y que van a coger el balón y les van a aplaudir. El día a día de este club y la presión de esta camiseta hay que saber cómo la gestionan. Es más fácil jugar en el Eibar que hacerlo aquí y eso hay que tenerlo muy en cuenta para incorporar a cualquier futbolista.

Trabaja en el Ceuta en la formación y en la cantera de ese club, en su ciudad natal, hizo el saque de honor en la primera vuelta y este sábado en el Ibercaja Estadio. Pasan los años y el zaragocismo sigue loco con Nayim...

Es una locura total, se me ponen los vellos de punta. Ese cariño... buff, es que es impresionante, le dije al árbitro que le daba al balón en el saque ya para parar los aplausos porque si no igual no empezaba el encuentro. Fue maravilloso, hasta el míster del Ceuta me dijo que se había emocionado viendo lo que me quieren aquí.

"En la afición veo tristeza, claro está, mucha tristeza, que es lógico, pero tambien veo desidia y hartazgo, no de ahora sino desde hace tiempo, lo que es mucho peor. Este año ha sido todavía más clara esa sensación estando tan abajo y tras una temporada tan dura"

¿Y qué palpó a su marcha del campo tras el empate entre la gente?

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Tristeza, claro está, mucha tristeza, que es lógico, pero también veo desidia y hartazgo, no de ahora sino desde hace tiempo, lo que es mucho peor. Este año ha sido todavía más clara esa sensación estando tan abajo y tras una temporada tan dura. Yo siempre digo que no existe un público que aplauda de primeras, les digo a los jugadores que tienen que hacer que la gente se levante y para eso ya es suficiente si ven que sus fubolistas se entregan. Esa sensación por ejemplo la vi el sábado tras marcar el primer gol, el bufandeo, el ánimo, el espíritu, ya parecía La Romareda. Con qué poco... Sin embargo, hace años ya que la afición del Zaragoza es menos exigente y ha pasado de ese listón más bajo a un hartazgo y la desidia. Eso es lo verdaderamente preocupante de lo que está viviendo el club en las últimas temporadas