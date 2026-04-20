La falta de gol condena al Real Zaragoza: más de 80 tiros y solo cuatro goles en cuatro jornadas

El despropósito en el que el ataque del Real Zaragoza lleva instalado durante todo el curso ha adquirido una dimensión colosal en los últimos partidos, marcados por la manifiesta ineficacia rematadora de un conjunto aragonés que ha disparo más de 80 veces entre los cuatro últimos encuentros (82 en concreto) para sumar apenas cuatro goles y dos puntos.

El ejercicio de improductividad se las trae, como se pudo comprobar, de nuevo, el pasado sábado ante el Ceuta. Hasta 25 veces tiró el Zaragoza en busca del gol pero apenas 11 intentos fueron entre los tres palos y solo dos acabaron en el fondo de las mallas, aunque solo uno de ellos fue en jugada (el gol de Rober apenas reanudado el choque en la segunda parte). El otro tuvo que llegar de penalti (Dani Gómez) ante la imposibilidad de hacer diana de otro modo.

El caso es que esa alarmante falta de efectividad y de calidad en el remate viene privando al Zaragoza de demasiadas cosas hasta el punto de reducir su esperanza de vida. Porque, lejos de ser un episodio aislado, se viene repitiendo con demasiada asiduidad, sobre todo en casa, donde el cuadro de Navarro desespera a los suyos a base de disparos al pie. De hecho, en el anterior duelo disputado en el Ibercaja Estadio, ante el Mirandés, el volumen de remates fue casi idéntico (26) al del pasado sábado, si bien tan solo cuatro de ellos fueron a puerta. Entonces, el Zaragoza solo fue capaz de anotar de penalti (de nuevo obra de Gómez). En ambos casos, esa inoperancia ofensiva privó a la escuadra de blanquilla de cinco puntos, ya que la derrota frente a los burgaleses (1-2) y el pírrico empate contra los ceutís (2-2) apenas permitieron sumar un punto de los seis en disputa.

Aunque la inofensiva ofensiva zaragocista también se está dejando notar fuera de casa. Y es que en Leganés (1-1) ya se sufrió de lo lindo en Leganés, donde el equipo aragonés tiró hasta 22 veces (9 a puerta) para lograr un solo gol.

El balance total se completa con los 9 disparos (2 entre los tres palos) en Córdoba, escenario de la peor versión del equipo desde la llegada de Navarro al banquillo, lo que supone, según datos oficiales de LaLiga, que el Zaragoza ha disparado un total de 82 veces en estas cuatro últimas citas (una media superior a las 20 por encuentro) para lograr solo cuatro tantos, ninguna victoria y apenas dos puntos.

Menos del 11%

El desastre alcanza tal magnitud que el índice de efectividad no alcanza el 11% en ninguno de los cuatro compromisos para poner en evidencia la falta de gol de un cuadro aragonés que es el segundo menos realizador de la categoría, con tan solo 33 tantos a favor, los mismos que el Cádiz, su gran rival en la lucha por evitar el descenso, y solo uno más que la Cultural Leonesa (32), que endosó cinco al Zaragoza en el Ibercaja Estadio.

Y eso que, desde que David Navarro tomó el mando, el equipo aragonés tan solo se ha quedado una vez sin marcar (el 1-0 en Córdoba), lo que advierte que el equipo genera más y en mejores condiciones que con los dos técnicos anteriores, pero su falta de calidad en la definición le condena a estrellar claras ocasiones en el rival, la madera o mandar el balón a las nubes. Ante el Ceuta, solo Rober acertó a marcar de jugada, aunque falló varias ocasiones claras. Kodro, de nuevo, estuvo negado y Cuenca, Pinilla o Mawuli tuvieron el punto de mira desviado. .