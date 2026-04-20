El triple cambio de David Navarro y el momento de las nulas contemplaciones en el Real Zaragoza

En otro partido trascendental para el futuro, David Navarro formó ante el Ceuta con los mismos jugadores con los que había hecho fortuna por última vez frente al Racing, el sólido líder de la Segunda División: Andrada, Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios, Keidi Bare, Saidu, Francho, Rober, Hugo Pinilla y Dani Gómez. De regreso, el albanés y el capitán, que volvió a hacer otro esfuerzo físico importante y al final fue de lo mejor del partido por el lado blanquillo junto a Rober, indiscutiblemente el hombre de más talento de cuantos se visten hoy la camiseta del león.

Corría el minuto 42 y el encuentro pintaba cada vez peor. El Ceuta se había adelantado en el marcador gracias a un tanto de Konrad nacido de una pérdida en la salida de balón local: El Yamiq se la da a Hugo Pinilla en una situación comprometida, al canterano le falta cuerpo para no perder la pelota, Anuar la recupera y su centro es música celestial para su compañero, que la cuela dentro de la portería de Andrada con la cabeza. El arquero argentino se queda mirando.

El 0-1, anotado en el minuto 32, dejó grogui al Real Zaragoza, que durante unos minutos pareció fundido por el sol abrasador de abril y por el juego de pases visitante. Durante varios pasajes hubo sonoras señales de alarma. Ciertamente, hasta entonces el equipo tampoco había jugado con energía ni el despliegue físico necesario, solo Saidu, al que alguien debe enseñar a medir sus revoluciones. La virtud no está en el exceso sino en el punto de equilibrio.

El entrenador del Real Zaragoza, antes del comienzo del encuentro del pasado sábado. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Alertado por lo que veía en el campo, David Navarro tomó una decisión absolutamente inusual: de golpe y porrazo cambió a tres futbolistas en el minuto 42, a solo tres del descanso. Quiso hacerlo un poco antes pero al final fue en ese momento del encuentro. Sentó a Aguirregabiria, Keidi y Pinilla y dio entrada a Juan Sebastián, Mawuli y Kodro. Luego justificó la mayoría de esos cambios por motivos físicos, los mismos que no le habían impedido alinearlos en el once inicial. Fueron esos tres pero había unos cuantos candidatos más.

La decisión de Navarro fue tan desacostumbrada como acertada. El equipo necesitaba una sacudida cuanto antes: estaba tan aplatanado como el día. Y muy arriesgada, si es que ese riesgo existe en una plantilla sin apenas carácter ni líderes verdaderos ni nada que se le parezca. El entrenador ejecutó una acción totalmente inhabitual poniendo al Real Zaragoza por encima de su propio vestuario y de los contrapesos internos. Las próximas semanas dirán si la decisión deja huella. La deje o no, de lo que no es momento es de miramientos.

Las jornadas se agotan y también el tiempo que perder en contemplaciones absurdas. Kodro continuó con el punto de mira totalmente desviado, pero el triple cambio había que hacerlo, fuese en el minuto 42 con la exposición pública que eso suponía para los elegidos o en el descanso. Sin juego consistente, el equipo produjo constantes llegadas en la segunda mitad. Como otras veces, por las mismas causas, la falta de dominio de las dos áreas y una ausencia total de calidad en los remates, el resultado final volvió a ser malo. La derrota del Cádiz, la gran razón por la que el Real Zaragoza sigue con vida, lo dulcificó luego.