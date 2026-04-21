La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq

Llegó para aportar liderazgo al Real Zaragoza, pero su rendimiento está siendo mucho menor del esperado. Las decepcionantes actuaciones de Jawad El Yamiq, sobre todo en los últimos partidos, han lastrado a un conjunto aragonés en el que el marroquí se encuentra demasiado lejos de una buena versión. Su figura lleva tiempo apareciendo en la foto de los goles recibidos por el Zaragoza, como los dos marcados por el Ceuta el pasado sábado. En el primero, una entrega arriesgada en la salida de balón a Pinilla, que se equivocó al controlar hacia dentro, derivó en el primer tanto. En el segundo, la mala colocación del central en el saque de esquina botado por el cuadro ceutí fue uno de los múltiples e inconcebibles errores cometidos en una jugada determinante. Juan Sebastián, con una marca demasiado blanda, y la enésima falta de autoridad y contundencia en el área pequeña de Andrada completaron el desastre.

La continuidad en el once de El Yamiq, un activo muy importante, parece asegurada

El bajo estado de forma de El Yamiq preocupa sobremanera en el seno de un Real Zaragoza al que el marroquí no está ayudando como se suponía. Lejos de marcar diferencias, el africano está cometiendo errores flagrantes, sobre todo, de concentración. Como el que derivó en el primer tanto del Mirandés al no acertar a despejar un centro desde la derecha que le golpeó antes de acabar en Unax que marcó de chilena. O la expulsión ante el Eibar, ante el que marcó el único tanto que ha firmado desde que llegó gracias a una aportación a balón parado que tampoco está siendo la que se preveía, ni en ataque ni, sobre todo, en defensa, donde está cometiendo numerosos errores en el marcaje en zona que se le encomienda en este tipo de jugadas.

Fijo

En todo caso, la continuidad de El Yamiq en el once parece asegurada a pesar del pobre rendimiento del marroquí, con el que el Zaragoza solo ha ganado uno (el 2-o en casa ante el Racing) de los ocho partidos que ha jugado como titular. La mitad (4) de ellos acabaron con derrota (2-1 en Andorra, 1-0 en Córdoba, 0-1 ante el Burgos y 1-2 contra el Mirandés). Los tres restantes se saldaron con tablas en el marcador (1-1 en Leganés y en el Ibercaja Estadio ante el Eibar). Solo contra el cuadro cántabro mantuvo la puerta a cero un Zaragoza en el que El Yamiq siempre ha sido titular cuando ha estado disponible (se ha perdido tres partidos por lesión tras una rotura muscular que coincidió con el ramadán y uno más por sanción tras su expulsión en su estreno contra el Eibar).

Si Navarro no decreta lo contrario, el defensa repetirá en la foto ante el Huesca en un derbi decisivo para los dos equipos aragoneses y en el que, previsiblemente, volverá a formar pareja con Insua en el centro de la zaga por cuarta vez en la temporada. Las tres anteriores se han saldado con una victoria (ante el Racing), el empate frente al Ceuta y la derrota en Andorra, donde el gallego fue expulsado al comienzo de la segunda parte. Si El Yamiq da ese paso adelante que precisa un equipo carente de líderes, las opciones de supervivencia del Zaragoza crecerán. Si, como hasta ahora, el paso es atrás, las posibilidades serán remotas.