Diego Rico, exfutbolista del Real Zaragoza, se sincera sobre la enfermedad que sufre su hermano: "Lleva casi 30 operaciones"

“La enfermedad de mi hermano marcó mi infancia”. El exfutbolista de Real Zaragoza Diego Rico, actualmente en las filas del Getafe, ha mostrado su cara más personal en el pódcast La Otra Grada, donde ha hablado sin tapujos de la dura infancia de su hermano Javi, el cual nació con dos enfermedades desconocidas.

"Mi infancia no fue la más fácil posible por la situación de mi hermano", comienza narrando el jugador, para narrar cómo condicionó el día a día en su casa. "Mis padres se han desvivido por los dos, más por mi hermano; tenían que hacer horas extra y yo me quedaba con mis abuelos, intentando sacar tiempo para hacer lo que más me gustaba, que era el fútbol", aseguró Rico.

El jugador, que no es la primera vez que habla de su hermano menor, habló de lo duro que ha sido la infancia de Javi. "Nació con la columna fuera del cuerpo, con los dedos pegados, la cabeza y el estómago de un adulto, las dos rodillas rotas y perdió un ojo, que lo tiene de plástico; lleva casi 30 operaciones", afirmó el futbolista, que confiesa que le ha tocado defenderle en el colegio en muchas ocasiones "y admitir las consecuencias que venían después".

"Nunca se queja de nada"

En una publicación en Instagram hace poco más de un año, el propio Rico compartió una publicación en Instagram tras una de esas intervenciones quirúrgicas a su hermano para mostrar su orgullo hacia él: "Hoy el gordito de la familia vuelve a darnos una lección de superar su 28 operaciones siempre con una sonrisa , sus ganas y su energía que nos trasmite ante todas las adversidades. De nuevo otra prueba más que nos enseña que nunca hay que darse por vencido en esta vida", escribió.

En una entrevista con el diario Daily Mail inglés ahondaba en su admiración hacia el menor de los Rico sobre cómo se enfrenta a las consecuencias de su enfermedad: "Luchó y su columna se ha corregido con varios tratamientos, mucho tiempo en la piscina y mucha lucha. Nunca se queja de nada. Es un gran problema para nosotros, pero para él no es nada: tiene una sonrisa, energía y esa es la inspiración".

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Diego Rico llegó al Zaragoza en la temporada 2013/14, y permaneció hasta 2016, jugando 109 partidos oficiales en el club blanquillo, con una promoción de ascenso incluida que terminó de la manera más dura posible perdiendo ante Las Palmas en la final. Tras su salida, de la capital aragonesa fichó por el CD Leganés, equipo donde debutó en Primera División y en 2018 partió a la Premier League con el AFC Bournemouth.En 2021 regresó a España para firmar por la Real Sociedad; renovó en 2023 y ese mismo año salió cedido al Getafe, club que ejecutó su compra definitiva en julio de 2024, dejándolo vinculado hasta el 30 de junio de este año.