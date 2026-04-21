Nunca estuvo tan cerca desde octubre: estas son las cuentas del Real Zaragoza para salir del descenso en el derbi ante el Huesca

Pese al empate contra el Ceuta y el sabor a derrota que tuvo por las circunstancias, tanto por ser en los instantes finales como por ser contra diez jugadores, el punto puede llegar a ser muy valioso de cara al final de la temporada, aunque ahora se vea negro.

De hecho, ese punto posibilita que el Real Zaragoza pueda dormir fuera del descenso el domingo y que pueda salir de la zona roja al final de la jornada. Ocupa plaza de Primera RFEF desde la quinta jornada con el Albacete y no está a un duelo de poder escapar desde la novena, en octubre, desde aquel Almería-Real Zaragoza.

Más adelante ha podido hacerlo, pero con combinaciones imposibles de resultados. En enero, tras vencer al Racing, estuvo en disposición siempre y cuando hubiera goleadas de escándalo de por medio y teniendo que esperar resultados en tres estadios distintos. No ocurrió.

Por primera vez en muchos, muchos, meses, el Real Zaragoza depende de sí mismo y de nadie más para dormir fuera de la zona roja, aunque tendrá que esperar resultados para poder cerrar la jornada lejos de la zona roja. En este aspecto es un duelo mano a mano entre el Cádiz y el conjunto aragonés, sin el Real Valladolid, el Leganés, la SD Huesca, la Cultural Leonesa o el Mirandés de por medio.

El conjunto aragonés, para salir del descenso, debe ganar en El Alcoraz a la SD Huesca (domingo, 18.30) y así igualará a puntos con el Cádiz, hagan lo que hagan el Mirandés y la Cultural. Como el golaverage particular está empatado entre ellos (2-2 global tras el 1-2 en el Ibercaja Estadio y el 0-1 en el JP Financial Estadio), hay que mirar el general y el conjunto aragonés lo tiene en -16 y el Cádiz en -18. Ganando, como mínimo llegará a -15 y para superar al Cádiz implica que debe perder, por lo que mínimo se irá a -19. Esos cuatro tantos serían oro de cara al final de curso.

Pero habrá que esperar al lunes para ver si el Real Zaragoza cierra la jornada fuera de la zona de descenso, algo que no pasa desde septiembre, desde la cuarta jornada. De hecho, en todas menos dos de toda la temporada ha estado a salvo. El Cádiz recibe en casa a la UD Las Palmas (20.30) y, en caso de empate o victoria, volverá a meter en el hoyo al conjunto blanquillo.

En cuanto al resto de rivales directos, por encima hay un duelo directo entre el Real Valladolid (que está a 5) y la Real Sociedad B (6) en el José Zorrilla (sábado, 16.15) y pase lo que pase, si el Real Zaragoza gana, se quedará como máximo a tres puntos de uno de ellos, aunque si es la Real Sociedad, con golaverage perdido. Y hay que ir a Zorrilla.

El domingo a las 16.15 hay otro duelo directo pero por debajo del conjunto aragonés, que es el Mirandés-Cultural Leonesa. El que pierda, prácticamente dirá adiós a sus opciones. Salvo empate, el que gane superará al Real Zaragoza, a expensas del duelo en El Alcoraz. Y a las 18.30, como el derbi aragonés, se juega el Leganés-Andorra, con el conjunto pepinero 7 puntos por encima y que, si gana, sellará su permanencia virtual.

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Por su parte, la SD Huesca, incluso ganándole al Real Zaragoza, no podrá salir de la zona roja ya que se encuentra a cinco puntos del Cádiz, lo que le da un aire dramático al derbi aragonés ya que el que pierda quedará muy tocado y, si empatan, los dos al borde del abismo.