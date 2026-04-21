El jugador del Real Zaragoza Keidi Bare se somete a pruebas médicas por molestias musculares
El albanés, ausente en la vuelta a los entrenamientos, mientras que Gomes vuelve a un grupo con Palacio y Linares del filial
De nuevo, los problemas musculares vuelven a alcanzar a Keidi Bare, que ya no entrenó el domingo en la suave sesión de recuperación tras el partido del sábado del Real Zaragoza ante el Ceuta. El albanés sufre molestias en los isquios que le han llevado a ser sometido a pruebas médicas destinadas a evaluar el alcance de una dolencia que viene azotando al centrocampista desde que llegó.
A expensas del resultado de los exámenes médicos, Keidi podría perderse el trascendental derbi del domingo ante el Huesca en el que ambos equipos se juegan la vida. El albanés, que tenía pensado disculparse ante el vestuario por su reacción al cambio, poco antes del descanso, decidido por David Navarro ante el Ceuta, ya pidió perdón al técnico en la sesión del domingo.
El entrenamiento de este martes, el primero de la semana tras la jornada de descanso del lunes, ha contado con la presencia de Álex Gomes, ya recuperado de sus molestias, así como con Palacio y Linares, junto al meta Obón la representación del filial en una sesión sin los lesionados Tachi, Paul y Valery, al que ya se le ha quitado el cabestrillo tras su operación de hombro y que se encuentra ahora en un largo proceso de recuperación que le mantendrá inactivo hasta el comienzo de la próxima temporada.
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