Lalo Arantegui pone el foco en el central oscense del Villarreal B Ismael Sierra

Con Jaume Jardí (Nástic) y Rubén Díez (Ceuta) ya cerrados, por tres y dos temporadas respectivamente, y con objetivos claros en el meta Diego Fuoli (Sabadell) y el punta Víctor Mingo (Arenteiro), ambos de difícil consecución y siempre en un escenario de permanencia en Segunda, otro futbolista muy en el foco de Lalo Arantegui y también en el caladero de Primera RFEF es el central oscense Ismael Sierra, que juega en el Villarreal B cedido por el Estoril Praia desde el pasado verano. En el club luso le queda un año y habrá que negociar con esa entidad, aunque lo más probable es que el central salga ya desvinculado este verano y el director deportivo zaragocista ya le ha trasladado el fuerte interés por su fichaje.

Sierra está siendo indiscutible para David Albelda en el filial del submarino que es cuarto en el Grupo 2 de Primera RFEF, ha jugado 23 partidos, con dos goles, el último este fin de semana en la victoria amarilla en Alcorcón. Su destino se decidirá en verano, pero lo que es seguro es que no seguirá en la categoría de bronce y que la intención es que juegue al menos en Segunda en España o en una Primera División que no esté entre las tops de Europa, en Holanda, Austria, Suiza o Bélgica por ejemplo, o en la Serie B de Italia. Así, las opciones del Zaragoza pasarían por la permanencia en la categoría de plata, con mucha competencia, para fichar a un central contundente y muy fuerte físicamente, que va bien en el juego aéreo y que empezó el curso sin jugar demasiado en el Villarreal B, lo que hizo que se planteara su salida y que es indiscutible ahora.

Ismael Sierra, en un entrenamiento con el Villarreal B. / MEDITERRÁNEO

Si el Villarreal B sube a la categoría de plata sí se podría plantear su continuidad allí, en Segunda, ya que tiene 23 años (Huesca, 17-03-2003) y no puede alternar filial y primer equipo la próxima temporada. En este curso, Marcelino lo citó para el duelo ante el Sevilla en la primera vuelta. Sierra se formó en las inferiores de la SD Huesca y en 2021 firmó por el Betis juvenil. Un año después, en la 22-23, ascendió al filial verdiblanco llegando a jugar 21 partidos en Primera RFEF. Se fue en el verano de 2023 cedido al Teruel también en la tercera categoría nacional y con el que acaba descendiendo en el curso 23-24. Regresó al Betis y, tras hacer la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, fichó por el Estoril en 2024 y por tres campañas, aunque la entidad verdiblanca tiene un 45% de sus derechos económicos.

No tuvo oportunidades apenas en su primer curso en el club luso, disputando tres partidos con el B y solo uno de Copa de Portugal con el primer equipo, y se marchó cedido en enero al Osasuna B, jugando 17 partidos en el conjunto navarro, con un buen nivel para que el verano el Villarreal lo fichara cedido con opción de compra de medio millón de euros que en principio no va a ejecutar.

La opción de Jair Amador

Para el eje de la defensa, Lalo también ha trasladado un interés en el regreso de Jair Amador, al que fichó tanto para el Huesca en 2016 como en su primera etapa en la dirección deportiva del Real Zaragoza. El defensa de ascendencia caboverdiana jugó 5 años en el Zaragoza, con 155 partidos, pero su llegada no es sencilla, también por su traumática salida en el verano pasado, donde firmó por el Eibar por un año con otro oficial por rendimiento que no va a alcanzar al no llegar al mínimo de partidos. Ahora es titular indiscutible, en 9 de los últimos 11 partidos con Beñat San José, tras estar a un paso de marcharse en enero al Huesca.