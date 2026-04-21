La mitad de la secretaría técnica del Real Zaragoza ejerce en el cuerpo técnico
Quique García, que se incorpora como analista hasta final de curso, se suma a Néstor Pérez, ayudante de David Navarro
La mitad de los componentes de la secretaría técnica del Real Zaragoza ejerce en el cuerpo técnico del conjunto aragonés. La llegada de Lalo Arantegui a la dirección deportiva trajo consigo la incorporación, a través del propio Lalo, de profesionales de la tierra para completar una secretaría técnica integrada por Néstor Pérez, Fran Gracia y Quique García, a los que el 1 de julio se incorporará un último componente para aumentar a cinco los integrantes de los despachos de la Ciudad Deportiva.
De los cuatro actuales, la mitad se han calzado las botas para echar una mano a David Navarro. El primero, desde el principio, fue Pérez, segundo de David hasta final de temporada y, en caso de lograr la permanencia, seguramente más allá. En caso contrario, Pérez se trasladará al lado de Lalo para ejercer en una secretaría técnica de la que también emigra ahora provisionalmente Quique García, que pasará a ejercer como analista hasta que expire el curso para reforzar esa parcela.
De este modo, solo el propio Lalo y Fran Gracia permanecen sus puestos sin haberse enfundado el chándal y las botas de tacos. De momento.
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