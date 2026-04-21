El motivador mensaje de Rober González a la afición del Real Zaragoza: "Nadie se rinde"
El mediapunta puso un mensaje en sus redes sociales
Pese al guantazo con la mano abierta que supuso el empate contra el Ceuta después de remontar y tras igualar el conjunto visitante con diez, los ánimos entre la afición blanquilla quedaron muy mermados, hasta que 24 horas después el Cádiz salió goleado de El Molinón, dando otra oportunidad al conjunto blanquillo, que pese a todo es cuando más fácil tiene salir del descenso.
Rober González, muy activo en redes sociales, puso un mensaje este lunes por la tarde motivador y dirigido a la afición del Real Zaragoza.
"No fue el resultado deseado, pero en el Real Zaragoza nadie se rinde. Con todo a por el derbi de esta semana! #HuescaReal Zaragoza", escribió el extremeño, acompañado de un emoji de un puño, otro de un león y tres fotos suyas en el duelo frente al Ceuta. La primera, suya de juego; la segunda, la celebración de su gol; y la tercera la piña del equipo tras el segundo gol.
Solo X, el jugador tuvo 60 respuestas, la mayoría de ellas tanto agradeciéndole a él su gran nivel y reconociéndole que si el Real Zaragoza se salva será en gran parte por su contribución, y otras dando ánimos también al jugador y diciendo que se puede lograr la permanencia.
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