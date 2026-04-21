Nordin Wooter, exjugador del Real Zaragoza: "Espero que se salve"

Nordin Wooter, exjugador del Real Zaragoza entre 1997 y 1999, se encuentra de visita en la capital aragonesa. El neerlandés, actualmente técnico de especialización para diferentes equipos de categorías inferiores del Ajax de Amsterdam, se mostró confiado en que el equipo blanquillo pueda salvar la categoría: "Espero que se salve", manifestó en declaraciones a los medios recogidas por Aragón Deporte.

Wooter, invitado por el Real Zaragoza durante toda la semana, afirmó que "Zaragoza es mi casa" y dejó claro que "tiene que estar, como mínimo, en Primera División", pero "vamos a ver qué pasa esta temporada".

Wooter, de origen neerlandés, vistió la camiseta zaragocista entre los años 1997 y 1999, cuando llegó procedente del Ajax de Ámsterdam, club en el que actualmente ejerce como técnico de especialización para equipos de categorías inferiores (Sub-17, Sub-19 y Sub-21). Además, tiene una escuela de fútbol que tiene como objetivo la formación de jugadores jóvenes.

En sus dos temporadas en el Real Zaragoza, Wooter participó en 35 partidos en los que anotó un gol. Hoy regresa a la capital maña acompañado por su hijo para una disfrutar de semana muy especial.