El primer derbi aragonés a vida o muerte por el descenso

Basta un simple vistazo a la clasificación para darse cuenta de la trascendencia del derbi que se jugará este domingo (18.30 horas) en El Alcoraz. Es la primera vez que Real Zaragoza y SD Huesca, SD Huesca y Real Zaragoza en este caso, llegan en una situación tan dramática al partido de rivalidad, con los dos equipos en zona de descenso, 35 puntos los zaragocistas y 33 los azulgranas. Es un duelo a vida o muerte en el que el que salga perdedor recibirá una estocada definitiva en su lucha por evitar el descenso y ese rejonazo incluso puede ser para los dos si hay empate final en un duelo al que llega peor el Huesca en los números, con 10 jornadas sin ganar, que el Zaragoza, que suma cuatro de caída, y dos puntos de 12 posibles, tras revivir con David Navarro, que por cierto regresa al lugar donde fue entrenador, del primer equipo y del entonces filial, Almudévar, y miembro de la secretaría técnica.

El partido lo tiene todo, también polémica por la decisión del Huesca de no mandar entradas para la afición blanquilla ni permitir camisetas, bufandas o cualquier distintivo visitante en El Alcoraz, una decisión que tuvo contestación en el club zaragocista y también entre sus peñas. El caso es que el Zaragoza, si asalta el feudo oscense, lo tendrá que hacer sin el apoyo de su gente en el estadio.

El conjunto zaragocista llega golpeado al derbi por el empate y la tremenda decepción vivida ante el Ceuta, sumada al mal partido anterior en Córdoba, pero con la posibilidad de echar el guante al Cádiz, que recibe el lunes a Las Palmas, si vence al cuadro de José Luis Oltra. No estarán seguro Paul, Valery y Tachi por lesión, pero sí apunta a regresar a la lista Guti tras la grave lesión de rodilla que sufrió el 30 de enero en Albacete. Navarro hará cambios seguro en el once, mucho más tras esa mala imagen en la primera parte ante el cuadro ceutí, que le hizo sellar un triple relevo antes del descanso, para un duelo que huele a frontera para el Real Zaragoza.

Malos resultados de ambos

Y aún más lo hace para un Huesca que recupera a Pulido tras cumplir sanción y el capitán, el que más derbis ha vivido con esa camiseta, estará en el eje de la zaga, aunque pierde a Julio Alonso, que fue expulsado en Ipurua. Oltra no ha logrado reanimar al Huesca, que suma dos puntos de 18 con él, mientras que desde la última victoria, frente al Ceuta el 15 de febrero, acumula el cuadro oscense tres empates y siete derrotas.

El Huesca es el tercer peor equipo tras el ecuador, en la segunda vuelta, con 10 puntos, solo empeorado por el Cádiz y a la Cultural. El Zaragoza estaría un escalón por encima, con 15 puntos en los 15 choques después de la mitad de la Liga. Así de mal llegan ambos equipos a la cita y así de acuciados por las urgencias cuando el derbi marca el inicio de las seis últimas jornadas.

Otros precedentes vitales

Un choque tan intenso entre ambos por la zona baja no se ha vivido en todos estos años desde que empezaron a encontrarse en la 08-09. En la 23-24 y en la jornada 36, ambos llegaron con 42 puntos y cinco de ventaja con el descenso. Y ganó el Zaragoza por 1-2. El curso pasado, la soga al cuello la tenía el cuadro zaragocista en la jornada 37, como la que se juega en este año, ya que era decimoctavo y con dos puntos de margen solo con el infierno, mientras el Huesca soñaba con el playoff. Hubo tablas en La Romareda ese día.

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En la 17-18 y en la 19-20 el duelo fue muy vital pero por arriba. En el curso de la pandemia y sin público, el Huesca, que era cuarto, asaltó La Romareda en la jornada 36 con una diana de Javi Galán ante un Zaragoza entonces en ascenso directo. Fue un triunfo decisivo, porque el cuadro azulgrana acabó subiendo y el zaragocista se quedó en el playoff ante el Elche. Mientras, en la 17-18 y al llegar a la 34ª cita liguera, el Zaragoza era sexto y el Huesca primero, con siete puntos entre ambos (59 y 52 en concreto). Ganó el equipo blanquillo con una diana de Javi Ros y el que subió al final fue el Huesca.