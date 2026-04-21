La afición del Real Zaragoza animará al equipo desde fuera de El Alcoraz: "No vamos a dejarte morir, todos a Huesca"
Gol de Pie convoca al zaragocismo para un corteo y recibimiento al autocar y apoyar al equipo en el exterior del estado ante la decisión del club oscense de no enviar entradas
No estará solo el Real Zaragoza el domingo en Huesca. Al menos, a su llegada a la capital altoaragonesa, donde el equipo de David Navarro afronta el derbi más dramático de la historia, con ambos conjuntos luchando a muerte por la supervivencia en la categoría.
Y es que, a pesar de la decisión de la SD Huesca de no enviar entradas al Zaragoza y de prohibir el acceso, "por razones de seguridad" a aficionados que luzcan algún distintitvo zaragocista, el grupo de animación Gol de Pie ha emprendido una iniciativa destinada a apoyar al Zaragoza en tierras oscenses desde fuera del estadio. La quedada organizada por el grupo de animación está programada para las 15.30 horas del domingo en la cafetería Casting, donde está citado el zaragocismo para preparar el "corteo y recibimiento" al autocar del equipo a su llegada a El Alcoraz.
Además, los aficionados permanecerán durante todo el encuentro en el exterior del campo animando al Zaragoza ante esa imposibilidad de acceder al estadio: "No vamos a dejarte morir, todos a Huesca", expone el llamamiento de Gol de Pie.
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