El Real Zaragoza recupera el buen rollo tras el sofocón ante el Ceuta

El vestuario del Real Zaragoza era un funeral al término del encuentro ante el Ceuta. Pocas veces un empate supo tanto a derrota como el pasado sábado, cuando el conjunto aragonés ofreció el enésimo recital de ineficacia ante un rival con uno menos durante casi toda la segunda parte y al que acribilló a disparos al aire. La tristeza lo invadió todo en una caseta en la que reinaba el silencio y, en cierto modo, la resignación ante lo que se consideraba casi inevitable. La esperanza se cernía en torno a la Pilarica y su fuerza para provocar que Cádiz y Valladolid, o al menos uno de ellos, no sacaran adelante sus partidos y, de este modo, mantener, en el peor de los casos, la distancia y, con ello, la fe.

Ese silencio desgarrador se apoderó también de la Ciudad Deportiva durante la sesión de recuperación del domingo. Caras largas, miradas perdidas y ni una sonrisa en los rostros de jugadores y cuerpo técnico, que aceptó de buen grado las disculpas de Keidi Bare por su reacción a ser uno de los tres jugadores sustituidos por David Navarro al filo del descanso del duelo ante el Ceuta. Una medida muy poco habitual y que suele escocer de lo lindo en los vestuarios. El ambiente seguía envuelto en derrota y decepción antes de una jornada de descanso marcada por el alivio provocado por los resultados favorables de los rivales directos, sobre todo, de Valladolid y, principalmente, el Cádiz.

La Liga concedía una nueva oportunidad, la enésima, a un Zaragoza beneficiado también por la derrota del Mirandés en Riazor el lunes por la noche. De repente, el punto ante el Ceuta ya no era tan catastrófico porque, al menos, permitiá acercar la salvación a solo tres puntos, la menor diferencia en muchos meses. El panorama respecto al del sábado a media tarde cambiaba radicalmente, al igual que el ánimo de una plantilla que ha recuperado el buen rollo y que ha acogido con receptividad, autocrítica y propósito de enmienda el mensaje lanzado por el cuerpo técnico durante el repaso de lo acontecido el último partido.

De hecho, tras el visionado del vídeo del encuentro ante el Ceuta, en el que se ha hecho hincapié no solo en lo malo, centrado en ese desesperante déficit en la definición, sino también en lo bueno, presidido por esa capacidad para generar ocasiones de peligro, la plantilla ha respondido con, según varios protagonistas, uno de los mejores entrenamientos de las últimas semanas. Falta por saber si el rescate de la esperanza deriva en sesiones preparatorias con la misma dosis de intensidad y frescura que la de este martes o, como ha sucedido en alguna ocasión, el nivel de ambas se reduce peligrosamente durante la semana, algo que sería imperdonable con el derbi más dramático de la historia en el horizonte.