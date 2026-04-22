El Cádiz despide a Sergio y firma a un exentrenador del Real Zaragoza para luchar por la salvación

Pese a que las altas esferas del Cádiz daban por hecho que Sergio González se iba a sentar este lunes en el banquillo para el duelo frente a Las Palmas, finalmente la entidad gaditana ha decidido despedir al técnico catalán tras lograr un solo triunfo en su estreno en Miranda de Ebro y después seis derrotas consecutivas.

Y su sustituto es un viejo conocido del Real Zaragoza: Imanol Idiakez. Aunque en un primer momento se especuló que el elegido iba a ser otro exzaragocista, Manolo Jiménez, el técnico sevillano declinó fichar por el Cádiz.

El Cádiz lleva en toda la segunda vuelta 4 puntos y necesita una reacción para tratar de ganar y salvarse. Además, puede darse la circunstancia de que comience su partido en puestos de descenso, siempre y cuando el Real Zaragoza gane el domingo en El Alcoraz el derbi frente al Huesca.

Imanol Idiakez fue apuesta de Lalo Arantegui para la temporada 18-19 tras su buen paso por el Lleida y el AEK Larnaca de Chipre, pero fue destituido tras diez partidos en los que solo logró dos triunfos. Después dirigió al Leganés, donde también fue destituido, y fue el entrenador encargado de devolver al Deportivo de La Coruña a Segunda División tras cuatro años en Primera RFEF.

En la categoría de plata fue despedido también y en Chipre, en el AEK Larnaca de nuevo, fue destituido de forma muy sorprendente ya que estaba vivo y haciendo buen papel en la Conference League, yendo tercero en la Superliga y habiendo ganado la Supercopa del país chipriota.

En el Cádiz tiene la misión de lograr la salvación, mismo objetivo que el Real Zaragoza, pero a priori tiene un calendario muy poco propicio para ello, ya que se va a medir a cuatro equipos que pugnan por playoff o ascenso directo (Las Palmas, Deportivo, Castellón y Racing de Santander) y otros dos de la parte baja (Cultural Leonesa y Leganés).

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Por su parte, al Real Zaragoza le quedan dos de abajo (Huesca y Valladolid), dos de zona media y tranquila (Granada y Sporting) y otros dos, al final, que luchan por el ascenso directo (Las Palmas y Málaga).