Los fichajes ‘made in’ Lalo Arantegui y que el Real Zaragoza vuelva a ser el Real Zaragoza

Mientras el Real Zaragoza define su futuro, por fortuna con todas las puertas abiertas gracias al inverosímil derrumbamiento del Cádiz, circunstancia que ha atenuado la crisis de resultados blanquilla del último mes, Lalo Arantegui continúa con su planificación para la próxima campaña sin saber dónde jugará su equipo pero con la hoja de ruta y varios pilares de su plan perfectamente estructurados.

Uno de los cimientos claves sobre los que el nuevo director deportivo va a construir su Real Zaragoza ha saltado a la vista muy pronto: la ‘aragonesización’ del club a todos los niveles. Lalo comenzó por la secretaría técnica que va a tener a su mando con la incorporación de profesionales de la tierra como Fran Gracia, su mano derecha, o Quique García, que dejó la UD Logroñés para alistarse a filas.

Ese proceso de ‘aragonesización’ que la SAD había iniciado con el paso al frente de Juan Forcén, en parte por su creciente peso accionarial, en parte como escenificación de una idea que tuvo su respaldo con la introducción de Guzmán Pérez-Ayo como consejero, tendrá también su reflejo en la configuración de la plantilla de la próxima temporada, sea cual sea la categoría en la que milite el equipo.

El director deportivo, a la derecha, en la grada del Torneo Cesaraugusta. / PABLO IBÁÑEZ

Arantegui ya tiene amarrada la contratación de Rubén Díez, que jugará en el club de su ciudad después de una travesía por diferentes escalones del fútbol, profesional y no profesional, y al que la acumulación de méritos durante años de barro traerán de regreso a casa. Es un premio muy merecido para un jugador que brilló en el Castellón y en el Ceuta. El director deportivo quiere también a Diego Fuoli para la portería, otro aragonés que con 28 años ha alcanzado un importante grado de madurez en el Sabadell, con el que pelea por subir a Segunda División.

Volver a mirar a la tierra, recuperar la identidad perdida en toda la estructura de la SAD, desde el punto de vista institucional, de gestión y deportivo y que el Real Zaragoza vuelva a ser y a sentirse como el Real Zaragoza. El auténtico, el de siempre. Ese es el plan. Lalo Arantegui también está por la labor.