Liberto y Toni Abad, ausentes en el entrenamiento de la SD Huesca cuatro días antes del derbi contra el Real Zaragoza

La SD Huesca sigue preparando el que será el derbi aragonés con más urgencia de la historia. Al partido ante el Real Zaragoza dentro de cuatro días, llegará el conjunto azulgrana con la baja segura de Julio Alonso por sanción tras ver en Ipurua la roja directa por una desafortunada acción defensiva siendo el último hombre, además de tener varias dudas en la enfermería y a varios jugadores entre algodones.

La mañana de este miércoles se han ausentado en el entrenamiento en la Base Aragonesa del Fútbol tanto Liberto Beltrán como Toni Abad, lo que deja serias dudas en el once titular del domingo. Por un lado, el extremo izquierdo, que ha ocupado también la posición del lateral, la que deja vacante Alonso, es poco probable que parta de inicio ante el conjunto de David Navarro. En su lugar, podría optar el técnico por cerrar la zaga con Jordi Martín, ya sea dejándole libre el carril izquierdo o con Portillo ocupando el espacio en la banda.

Más comprometido dejaría la baja de Toni Abad al Huesca, que no ha encontrado un sustituto fiable ante la falta de repuesto en el lateral derecho. Aun así, Carrillo, que ya ha ocupado la posición en numerosas ocasiones, sería la elección más lógica por parte de José Luis Oltra para un derbi aragonés vital para los dos equipos y sus aspiraciones de salvar la categoría.

El que sí ha estado en el entrenamiento ha sido Dani Ojeda. El futbolista canario ha vuelto al trabajo junto al resto del grupo después de perderse los tres últimos choques, ante Las Palmas, Deportivo de La Coruña y Eibar, por lo que, en caso de volver a la convocatoria, lo haría casi con total seguridad partiendo desde el banquillo de El Alcoraz.