Pablo Insua, jugador del Real Zaragoza: "Es momento de salir al campo y demostrar que se acabó esta broma, que queremos estar ya fuera del descenso"

Desde octubre el Real Zaragoza no está a un partido de poder salir del descenso, pero sí que tiene en su mano dormir el domingo fuera de él si gana en El Alcoraz ya que el Cádiz juega el lunes ante Las Palmas. Y pese a que el empate con el Ceuta "fue un chasco", Pablo Insua opta por menos palabrería y más hechos: "Es el momento de salir al campo y demostrar que se acabó esta broma, que queremos estar fuera ya del descenso y que somos jugadores para estar en otra situación. Es el momento de no hablarlo, sino de demostrarlo", dijo el central.

Ganar al Huesca implicaría "vernos, después de muchos meses y aunque sea por una noche, fuera del descenso y creo que la energía la tenemos que centrar en el partido del domingo", agregó. "Tenemos que hacerlo ya, necesitamos sumar de tres y tenemos una oportunidad buenísima este fin de semana. Hay que sacar la personalidad, el talento de cada uno, dejar los miedos y las dudas a un lado, centrarnos en lo que pasa dentro del terreno de juego y yo creo que si tenemos todos los sentidos puestos seguro que vamos a dar una alegría", insistió.

El gallego afirmó, "sin duda y por supuestísimo", que el Real Zaragoza se va a salvar, pero volvió a recalcar en que "llegó el momento de dar ese paso definitivo", y cree que "lo vamos a hacer porque se huele y se percibe en los compañeros". "Tenemos seis finales por delante, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien y el equipo va a responder", sentenció.

Sobre dejarse dos puntos ante el Ceuta al final y contra diez, Insua afirmó que, pese a que con el empate "clasificatoriamente en los últimos meses estamos en el mejor momento", en el equipo "nos vimos con esos tres puntos", pero, explicó, "le das la vuelta y no es que te relajes, pero te entra un poco el miedo de que se te pueda escapar lo que tanto te costó conseguir". Sobre la acción del empate, Insua reconoció que "fue una jugada mal defendida y tenemos que aprender para que no vuelva a pasar".

En cuanto a los goles encajados, uno de los lastres de este último mes, Insua afirmó que "nos llegan poco, nos tiran poco y en la segunda vuelta hemos bajado mucho el nivel de los goles recibidos, pero tenemos que buscar tener esa solidez que alcanzamos durante esos encuentros, intentar que nos tiren menos y estar más acertados en la portería contraria". "Ojalá hagamos seis porterías a cero, sé que es difícil, pero lo intentaremos", recalcó.

Sobre el derbi ante el Huesca, destacó que "es un partido importantísimo para ellos y para nosotros". "Para los dos equipos es una victoria vital y tenemos que mostrar esa concentración de los 90 minutos. Creo que tenemos talento para hacer daño al Huesca", dijo.

Y otro de los aspectos que más preocupan es el poderío a balón parado ofensivo del Huesca, combinado con la fragilidad mostrada por el Real Zaragoza: "Lo viví en primera persona en El Alcoraz. Tienen muy buenos lanzadores y jugadores agresivos en el plano ofensivo, pero el balón parado también es mucho de actitud y de competir", aseguró.

Noticias relacionadas

Por último, restó importancia al triple cambio de David Navarro antes del descanso contra el Ceuta y cómo le sentó al vestuario: "Cuando te cambian antes del descanso, le toque a quien le toque, no nos gusta y nos va a doler, pero hay que entender que el entrenador decidió lo mejor para el equipo. Creo que aquí hay gente muy profesional, muy madura y no es señalar a nadie, ni mucho menos. Hay gente aquí con un compromiso intachable que lleva dando la cara toda la temporada y son situaciones del juego".