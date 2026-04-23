El análisis del Huesca-Real Zaragoza. Un derbi vital y con poca pólvora

El Real Zaragoza y la SD Huesca dirimen un derbi de muchas necesidades este domingo (18.30 horas) en El Alcoraz, con ambos equipos queriendo escapar de la zona de descenso, lo que solo pueden lograr los zaragocistas en caso de victoria y derrota del Cádiz ante Las Palmas. Y es un duelo que enfrenta a dos de los peores equipos de esta segunda vuelta, del campeonato en general y también a dos conjuntos que han dado muestras de su falta de pólvora en lo que va de temporada.

La teoría dice que no se verán muchos tantos el domingo en el Alcoraz, porque el Zaragoza es el segundo peor equipo en esa faceta anotadora, con 33 dianas en 36 partidos de Liga disputados, lo que solo empeora la Cultural (32), mientras que el Huesca suma 36, tres más que el cuadro blanquillo. El Racing con 75 goles y el Almería, con 70, son los más anotadores, muy por delante de los registros de los dos aragoneses.

Floja segunda vuelta

En la segunda vuelta, en 15 choques, el Zaragoza lleva 13 goles a favor por los 16 del Huesca para que solo la Cultural Leonesa (10) y el horrible Cádiz (8) tras el ecuador hayan hecho menos dianas que los dos protagonistas del derbi. En este segundo tramo de la competición los equipos que más han marcado son el Racing y el Almería, con 30 dianas, si bien es el Eibar el que más puntos suma en esta parte de la Liga, con 34, para que el Zaragoza se quede en 15 en las 15 citas ligueras de la segunda vuelta, lo que le haría estar bordeando el descenso por los 10 del Huesca, que le situarían en la posición vigésima de esa estadística.

El Huesca, con una media de 3,1 remates a puerta por encuentro, es el penúltimo en esa faceta y el Zaragoza, con 3,8, es el decimoctavo. El equipo zaragocista llega tras cuatro partidos, ante Leganés, Mirandés, Córdoba y Ceuta, en los que ha rematado mucho, pero sin apenas efectividad

Y marcan pocos goles porque rematan poco. El Huesca, con una media de 3,1 remates a puerta por encuentro, es el penúltimo en esa faceta y el Zaragoza, con 3,8, es el decimoctavo. Mientras que en los tiros en general, los zaragocistas, que en los cuatro últimos duelos, en particular ante Leganés, Mirandés y Ceuta, han sido una escopeta de feria (82 disparos para hacer solo 4 tantos) son los undécimos en Segunda con un promedio de 12,7 por choque liguero por los 10,8 del Huesca, que es el decimonoveno en esa faceta.

En total, el Zaragoza ha hecho 311 remates, contando también los bloqueados por rivales, y el Huesca, 287 estando ambos equipos en la zona baja en esa tabla, en el puesto decimoséptimo de los zaragocistas y dos más abajo los azulgranas. Ese ranking lo encabeza el Almería con 431 remates, por los 420 del Córdoba, muy superiores ambos a la poca proliferación de los dos aragoneses.

Escasez ofensiva

En la efectividad en sus goles también ocupan la parte baja los dos contendientes de este derbi. La del Zaragoza es bajísima, un 10,6%, con solo la Cultural peor que los zaragocistas (10,2%), mientras que el Huesca se sitúa el decimoquinto lugar en esa tabla con un 12,54%. El más efectivo del campeonato, y también el líder de Segunda tras 36 jornadas es el Racing, que llega casi al 20% de efectividad, un 19’95, prácticamente el doble que la del cuadro blanquillo.

El Zaragoza se quedó sin marcar en doce choques, en un tercio de las 36 jornadas, aunque con David Navarro solo en uno de ocho partidos, y el Huesca, en nueve

El Zaragoza se ha quedado en 12 de las 36 jornadas de Segunda sin marcar. Es decir, un tercio de las mismas. Con Gabi no lo hizo ante el Sanse (1-0) el Albacete (0-0), el Ceuta (1-0) y el Córdoba (0-1), con Larraz no lo hizo ante la Cultural (0-5) para que con Sellés fuera ante el Sporting (1-0), Deportivo (0-2), el Castellón (0-0), el Albacete (2-0), la Cultural (0-0) y el Burgos (0-1), mientras que el Zaragoza de Navarro solo se ha quedado en blanco en un partido de los 8 que lleva, en la derrota por la mínima en el Nuevo Arcángel de Córdoba. El Huesca es un poco mejor en esta faceta, ya que no ha anotado solo en 9 citas.

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Dani Gómez, con nueve tantos, y Kenan Kodro, con siete, son los artilleros zaragocistas de largo más destacados, ya que después llegan con dos dianas Rober, Sebas Moyano, Bakis y Soberón. En el Huesca, el Pichichi es más famélico, con los cinco tantos de Enol y los cuatro de Sergi Enrich y Sielva para que un total de 15 jugadores en el conjunto altoaragonés hayan visto puerta por los 13 que lo han hecho en el Zaragoza.