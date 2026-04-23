El brazalete de la cuatribarrada será el de estreno en el derbi para el Real Zaragoza
Los socios han elegido por votación entre cuatro opciones el que llevará Francho ante el Huesca y en las 5 jornadas finales
S. V.
El Real Zaragoza ha desvelado este jueves, Día de San Jorge, qué brazalete estrenará en el derbi ante el Huesca y que ya llevará el capitán del equipo hasta final de temporada, en las 5 jornadas que quedarán después para acabar la Liga en la categoría de plata.
El 24 de marzo abrió una votación en su Área de Socio con cuatro opciones. Será el brazalete de la cuatribarrada el que lleve Francho ante el Huesca y en los próximos encuentros, ya que es el primer capitán en una terna que completan Guti, al que se le espera de vuelta en la citación para el choque de este domingo, Keidi Bare, ahora lesionado, y Toni Moya.
Brazalete RZ, Brazalete fondo azul, Brazalete cuatribarrada y Brazalete fondo rojo eran las cuatro opciones que daba el Real Zaragoza a sus abonados, teniendo en cuenta que el actual que porta Francho tiene los colores blanquiazules y en el centro la bandera de Aragón y el escudo zaragocista. "Identidad, arraigo y tradición serán valores comunes que compartan las cuatro posibilidades entre las que se pueda elegir. De alma cuatribarrada, el brazalete tendrá el escudo del león como elemento principal. Las diferentes opciones a votar variarán en detalles que los aficionados puedan priorizar sobre el resto", explicaba el club en su web.
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