El calvario de Francho, capitán del Real Zaragoza: "Lo más seguro es que a final de temporada haya que operar, así no puedo seguir"

Francho Serrano reconoce que todo apunta a que no podrá esquivar el quirófano para hacer frente a la rotura parcial de menisco que le viene lastrando y castigando durante buena parte del curso. "Voy a estar hasta el último momento, alargarlo lo máximo posible y en verano decidiré qué hacer con la rodilla, aunque lo más seguro es que haya que operar casi al 100% porque así no puedo seguir", valoraba el canterano en la entrevista concedida este miércoles a este diario.

Esa es la causa que le mantiene apartado de su mejor versión, esa que, reconoce, apenas ha podido alcanzar en toda la temporada. "Desde luego, este año he podido estar muy poco al 100%. Cuando me pasó, el día del Leganés, acabé muy mal y se plantearon cosas, y ya nunca he estado bien desde entonces, la rodilla me molesta después de los partidos y tengo que gestionar las cargas durante la semana para llegar al fin de semana lo mejor posible, intentar competir y decir que estoy a disposición del equipo para que el míster decida si tengo que estar o no", expone el capitán.

En este sentido, Francho asume que "está actuando más un poco mi corazón, mi fuerza, mi voluntad de querer estar y ayudar. Obviamente, estoy a más del 50% porque si no sería totalmente imposible y después del día del Racing, cuando la lesión se agravó con una inflamación, el descanso la rebajó y la rodilla me está permitiendo un poco".

Así que el aragonés se ha acostumbrado al dolor, las infiltraciones y a apretar los dientes para seguir adelante. Tras quedarse fuera en tres partidos (Leganés, Córdoba y Mirandés, en los que el equipo no logró la victoria), volvió ante el Ceuta y, si no hay un contratiempo mayúsculo, liderará al Real Zaragoza el domingo en El Alcoraz. "Toco madera, acabé regular ante el Ceuta pero llegué bien. Estoy entrenando bien, tengo buenas sensaciones más o menos y voy a competir hasta que la rodilla lo permita. Yo soy así y mientras pueda ayudar, lo haré. Cuando no pueda, levantaré la mano. Ese será el último día", asegura.