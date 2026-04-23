David Navarro prepara el derbi con un partido ante el juvenil sin Francho, Rober y Gomes

El Real Zaragoza se ha ejercitado en el Ibercaja Estadio este jueves Día de San Jorge y lo ha hecho con un entrenamiento en el que David Navarro ha preparado un partido ante el División de Honor que dirige Javier Garcés, entrenador de ese equipo y gran candidato a tomar las riendas de la dirección de la Ciudad Deportiva, para seguir preparando el partido ante el Huesca del domingo. En ese choque no han estado por precaución Rober González, Francho y Álex Gomes, además de los lesionados y bajas confirmadas en el derbi Keidi Bare, Paul, Tachi y Valery.

En el caso de Francho y Rober se trata de proteger al máximo a ambos jugadores, los dos claves en el esquema de Navarro, puesto que el capitán ya tuvo que parar tres partidos por el menisco externo que tiene roto desde noviembre y volvió ante el Ceuta, jugando los 90 minutos, mientras que Rober fue baja en Córdoba y jugó ante el Ceuta forzando por las molestias que tenía en el isiquiotibial. Los dos podrán jugar ante el Huesca, pero no se les ha querido cargar en exceso con este partido y han realizado una lesión más liviana, de reparto de cargas.

Lalo Arantegui habla con Javier Garcés, entrenador del juvenil, antes de la sesión. / PABLO IBÁÑEZ

Ante el cuadro ceutí tampoco estuvo Álex Gomes, por una sobrecarga en el isquiotibial y esta semana está trabajando en diferentes sesiones al margen, como hizo el miércoles tras la rueda de pases y rondos y este jueves, pero la intención es que esté disponible ante el Huesca, aunque habrá que esperar la respuesta del central canterano cuando eleve la intensidad las próximas sesiones de viernes y sábado. Mientras, Keidi Bare, que sufrió una rotura en el isquiotibial ante el Ceuta, Valery, por su lesión en el hombvtro, y Tachi y Paul, por las dolencias de rodilla, son bajas seguras en un partido donde se espera el retorno a la lista de Guti, tras casi tres meses fuera por la rotura en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en Albacete el 31 de enero.

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Lalo y Javier Garcés

Wooter y su hijo presencian el entrenamiento de este jueves. / PABLO IBÁÑEZ

En la sesión ha estado del Aragón Lucas Terrer, si bien ya renovó su contrato y a partir de la próxima temporada será del primer equipo, y el partido ante el juvenil ha servido para incrementar el trabajo de cara al decisivo partido ante el Huesca. Lalo Arantegui, ha presenciado la sesión y el partido, como también el exfutbolista Nordin Wooter acompañado en la grada por su hijo Rocke Wooter, que está entrenando con el juvenil de Liga Nacional.