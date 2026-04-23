El Real Zaragoza se plantea la continuidad de Mawuli Mensah en caso de descenso a Primera RFEF

El propio Lalo Arantegui dijo en una entrevista a este diario que en caso de descenso a Primera RFEF la plantilla del Real Zaragoza sería prácticamente una hoja en blanco a excepción de algunos canteranos que están ahora en el primer equipo, aunque en esa excepcionalidad y en caso de no lograr la permanencia en Segunda se podría añador la situación de Mawuli Mensah, uno de los seis fichajes en enero, llegado tras un acuerdo de traspaso con el Betis, con el que militaba en el filial de Primera RFEF. El club bético tiene un 10% de sus derechos.

El Zaragoza ya le ha hecho saber a los agentes del jugador que estaría interesado en esa continuidad y ha habido unos diálogos iniciales, pospuestos en todo caso a saber el destino del club, en la categoría que militará. El futbolista está muy a gusto en la ciudad y en el equipo y totalmente centrado en lograr la permanencia y después decidirá si hay descenso si tiene opciones de seguir en el fútbol profesional, con posibilidades que se le pueden abrir en el extranjero, o si sigue en el club aragonés.

Su contrato hasta 2028

Mawuli, nacido en Accra (Ghana, 2003), llegó en 2021 a Marbella a una academia de futbolistas para fichar por el Antequera en ese verano y en 2023 por el Betis para su filial, rozando debutar en el primer equipo con Pellegrini al comienzo de esta temporada y jugando 16 partidos en Primera RFEF en este curso con el equipo verdiblanco. Conoce bien la categoría de bronce del fútbol español al haber estado temporada y media con el filial bética

Si el Real Zaragoza logra la permanencia en Segunda se activa de inmediato un contrato por dos años más, hasta 2028, para el centrocampista ghanés, que ha jugado desde su llegada en el final del mercado de enero, el 2 de febrero concretamente, en 11 partidos, siendo titular en seis de ellos y mostrando un buen nivel siempre. Solo ante el Andorra, en aquella dura derrota con Sellés aún en los mandos el centrocampista no tuvo minutos y acumula un total de 595 siendo importante tanto antes con el entrenador valenciano como ahora con Navarro.

Uno de los 6 de enero

Mawuli es el único de los seis fichajes de enero con opciones de continuidad. El casi inédito Agada y El Yamiq firmaron en propiedad por unos meses y en el caso del central sus variables económicas impiden cualquier escenario, la opción de compra de Larios con el Southampton es elevada hasta para Segunda, Cumic es un caso similar a Agada, aunque el serbio llegó cedido del Rubin Kazan y apenas ha participado, aunque algo más que el nigeriano.

Con todo, sus baremos económicos en los casos de Cumic y Agada están alejados de la realidad en Primera RFEF, como tampoco lo están los de Rober, el mejor refuerzo de la pasada ventana invernal, cedido por el NEC. Si el Zaragoza se salva su continuidad es posible y hasta vista por buenos hojos por el extremo y por la propia entidad zaragocista, aunque el club neerlandés pedirá un traspaso, no muy elevado, eso sí, y en la categoría de bronce Rober no estará en el Zaragoza.