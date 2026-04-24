David Navarro no toca a Andrada: "Tiene experiencia y no creo que no esté en su mejor momento"

No hay debate. Aunque David Navarro no quiso desvelar taxativamente si jugará Andrada o Adrián Rodríguez en Huesca, el técnico del Real Zaragoza defendió al argentino, no dejó abierta la posibilidad de un cambio de guardameta y se mantendrá en la portería blanquilla y más ante un duelo tan pasional como el de El Alcoraz, porque ha vivido ambientes mucho más hostiles en su carrera: "No creo que no esté en su mejor momento, simplemente el otro día nos penaliza la acción del segundo gol y de otro modo no estaríamos hablando de la portería. Tiene experiencia, ha jugado Libertadores y la final River-Boca y por mucho ambiente que haya tiene el bagaje para que no le afecte. Ese es el menor de los problemas que tenemos ahora mismo", zanjó. Andrada viene de algunos errores en los últimos partidos, en el duelo ante el Ceuta o ante el Deportivo, pero Navarro valora su experiencia y seguirá bajo palos, como en los ocho duelos anteriores con el entrenador zaragozano

David Navarro y el Real Zaragoza afrontan "con una pistola en la cabeza otro día más" el partido en El Alcoraz. Y si ese cóctel emocional no estuviese ya cargado de por sí, hay que agregarle que es un derbi y que, el que pierda, prácticamente dirá adiós a la Segunda División.

El Real Zaragoza se juega muchísimo en Huesca, pero un triunfo puede tener un valor especial porque, tras más de siete meses, si vence dormirá, al menos una noche, fuera del descenso. Y David Navarro, un maestro de lo emocional, sabe que, esa recompensa, aunque sea efímera, debe ser "un acicate". "Llevamos todo el año viviendo en una celda y no nos damos cuenta que la puerta está abierta", dijo metafóricamente el técnico. Es decir, el conjunto blanquillo tiene en su mano, y en la de nadie más, romper con casi ocho meses de penurias.

"Igual el lunes volvemos al descenso, o no, pero en cualquier momento se puede cerrar esa puerta. Es momento de dar un paso al frente y de verdad. Vamos a por ello sin ataduras, sin pensar en lo que pueda suceder en otros campos", valoró. Además, recalcó que, pese a ser un derbi, "el principal rival vamos a ser nosotros mismos y esa es nuestra batalla, vencer a nuestros miedos y a esas dudas permanentes que hemos tenido toda la temporada salvo momentos aislados", argumentó.

De todos modos, al contrario que Pablo Insua el pasado miércoles, David Navarro le resta valor a poder sacar la cabeza del descenso aunque sea por unas horas: "Todo en esta vida puede ser para mejor o peor. Puedes ganar, estar fuera y que eso implique una relajación y con 38 puntos vas a descender", dijo, aunque sí que aseveró que "debe ser un acicate porque quizá sea la última llave que abra la puerta", continuando con la metáfora de la celda.

Sobre el encuentro en sí, David Navarro prevé "un partido muy exigente por la rivalidad, porque jugamos como visitantes y porque el Huesca tiene puntos muy fuertes, en algunos aspectos de los mejores de la competición". "Ojalá me equivoque y nos salga todo muy bien y tengamos por fin un partido sencillo, pero creo que ahí no me voy a equivocar", resaltó.

Uno de esos puntos fuertes del Huesca es el balón parado. Reconoció David Navarro que la sesión de este jueves se dedicó a ello, pero también reconoció que no va a hipotecar el planteamiento ni la alineación al completo solo por ello: "Gran parte de la salvación con Gabi de la pasada temporada pasó porque el equipo generaba mucho peligro a balón parado y, sin embargo, con el mismo cuerpo técnico, al principio de temporada no. Dependiendo de la alineación se acentuará ese aspecto el domingo", dijo, pero asumiendo que la clave es "tener mucha concentración".

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En cuanto a que no vaya a haber aficionados del Real Zaragoza en El Alcoraz, primero afirmó que "la vamos a sentir y va a ser como cuando pierdes a un ser querido, que no lo tienes ahí pero tu interior se potencia", y después hizo un alegato para que situaciones así no vuelvan a suceder: "El fútbol es lo que es por los aficionados, si no sería un deporte más y no movería lo que mueve a ningún nivel. Tenemos que cuidar entre todos al aficionado".