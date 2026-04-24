David Navarro, el retorno al pasado y al casi presente del técnico en el Huesca

No es un partido cualquiera el del domingo ante la SD Huesca para David Navarro, como tampoco lo sería si se midiera a la SD Tarazona, donde estuvo siete temporadas, porque el ahora entrenador zaragocista vio su carrera ligada al gran rival del Real Zaragoza en los últimos tiempos, que no antes, durante casi cinco años, entre noviembre de 2009 y junio de 2014, con un breve paréntesis en medio. Allí fue miembro de la secretaría técnica, entrenador del Almudévar durante algo más de un año cuando existía el contrato de filialidad entre ambas entidades y míster del Huesca en el tramo final de la 13-14 para no lograr el objetivo de subir a la categoría de plata pese a la reacción vivida con él.

Lo cierto es que la historia entre David Navarro y el Huesca aún tuvo un giro posterior en esta misma temporada, en la actual 25-26 , y que hubiera anulado el papel actual que tiene en el Real Zaragoza. A principios de noviembre recibió la oferta para regresar al organigrama técnico en el Huesca y estuvo muy cerca de dar el sí, la iba a aceptar de hecho, hasta que se puso delante el Zaragoza, de donde había salido en enero de 2025 tras ser el segundo de Víctor Fernández y dirigir al primer equipo en la victoria ante el Racing de Ferrol previa al parón navideño.

El Zaragoza le propuso ser el nuevo Coordinador Deportivo del Área de Fútbol, un cargo de nueva creación para ser el encargado de gestionar la relación entre el primer equipo y la cantera zaragocista. Y eso frenó en seco su llegada al Huesca, que le hizo una oferta antes para una labor similar y que iba a aceptar

El club, desde las más altas instancias, los consejeros Mariano Aguilar y Juan Forcén, este también accionista de referencia, le propuso ser el nuevo coordinador deportivo del Área de Fútbol, un cargo de nueva creación (algunas fuentes aseguran que era la misma función que se le ofrecía en Huesca) en el que la teoría estaba en que iba a ser el encargado de gestionar la relación entre el primer equipo y la cantera zaragocista. En la práctica, desde el 13 de noviembre que fue nombrado y hasta el 2 de marzo cuando tomó las riendas del primer equipo, al principio de manera provisional y tras ganar al Cádiz hasta final de temporada, su labor más esencial fue la de realizar un informe del funcionamiento de la Ciudad Deportiva para la remodelación que quería diseñar y quiere aplicar el club zaragocista.

David Navarro, en el banquillo del Huesca hace ahora 12 años. / SERVICIO ESPECIAL

Navarro, que acumula ahora ocho partidos en esta temporada en el Zaragoza (11 puntos de 24), llegó al Huesca en noviembre de 2009, un club entonces en Segunda, en la última etapa de Armando Borraz como presidente, al que sustituiría en marzo de 2020 Fernando Losfablos y en el que la mano de gobierno por parte de Bahía Internacional era absoluta en la gestión y la planificación de la plantilla, con Agustín Lasaosa, ahora presidente, y José Antonio Martín, Petón. Se integró en una secretaría técnica donde entonces no había un director deportivo o un secretario técnico definido, salvo un breve periodo de tiempo en la 11-12 en el que lo fue Moisés García León, aunque dejó ese puesto para ser segundo de Quique Hernández en esa temporada.

El milagro del Almudévar

David Navarro estuvo hasta junio de 2012 como miembro de la secretaría técnica y regresó al Huesca unos meses después, entonces como técnico del Almudévar, donde el club azulgrana tuvo un contrato de filialidad entre 2011 y 2019. Cogió al entonces filial azulgrana con dos puntos en 14 jornadas y lo salvó del descenso a Regional Preferente en la 12-13, un auténtico milagro, para seguir en su puesto en el curso siguiente y tomar las riendas del Huesca a mediados de marzo de 2014 para relevar a David Amaral que ya había sustituido a Pablo Alfaro antes.

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El equipo, entonces en Segunda B tras haber bajado el año anterior, estaba muy lejos del ascenso y una buena recta final de la temporada (cinco victorias, dos empates y una derrota fue el balance en esos ocho partidos, con 17 puntos de 24) no le dio a David Navarro para llegar al playoff, ya que acabó el Huesca séptimo a tres puntos de la cuarta plaza para que el preparador zaragozano pusiera el punto y final a su etapa en el club azulgrana y tomara los destinos del Sariñena en el siguiente curso.