De Gabi a Sellés, de Sellés a Navarro y la oportunidad de oro del Real Zaragoza

Que Gabi Fernández fue una apuesta totalmente fallida para iniciar el proyecto más caro y con el límite salarial más alto de la historia del Real Zaragoza en esta etapa de trece temporadas en Segunda División. Que su destitución fue pronto pero llegó tarde. Que la configuración de la plantilla de Txema Indias tras el cierre del mercado de verano estaba llena de agujeros negros que han engullido al equipo y que malgastó cantidades muy importantes de dinero en futbolistas que han sido inservibles. Tanto fue así que el director deportivo fue destituido y su lugar ya lo ocupa Lalo Arantegui.

Que a Rubén Sellés le costó pero provocó un efecto contante y sonante en el rendimiento del equipo. Que luego ese mismo equipo se le escurrió de las manos y su relevo fue más tarde de lo que hubiera sido deseable. Que el mercado de invierno dejó un gran regalo (Rober), un jugador de buena talla (Larios), otro de gran nivel pero de rendimiento deficiente (El Yamiq), un centrocampista aprovechable (Mawuli), una contratación de poco peso (Cumic) y otra incomprensible viendo su estado físico (Agada).

Que David Navarro consiguió lo que parecía imposible: provocar un efecto inmediato con su llegada. El debut en Cádiz, el mejor lugar del planeta fútbol para estrenarse como posteriormente se comprobó, fue determinante. Ese triunfo fue la catapulta para ganarle luego al Almería y al Racing de manera convincente y firmar una buena actuación en La Coruña a pesar de la derrota. Que, luego, como le ocurrió a Sellés, el equipo también se le ha ido escurriendo de las manos a pesar de que es capaz de producir cosas interesantes en ataque, sobre todo en volumen. Al técnico aragonés le han ido apareciendo diferentes minas por el camino.

Ocasión de Kodro, que no terminó en gol, en el encuentro frente al Ceuta en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Que Rober está echándose al Real Zaragoza a sus espaldas, que Francho está poniendo su cara y su rodilla por el escudo del león, que Dani Gómez ha hecho cinco goles desde que Navarro es el entrenador. Que esos son tres de los asideros de la plantilla. Que Andrada con las manos está terrible, que en el centro de la defensa hay un boquete, que la seguridad atrás ha desaparecido y que Kodro y Cuenca tendrían que afinar su puntería.

Que todo esto es así. Y así con todo el Real Zaragoza se ha presentado con solo tres puntos de distancia con la zona de la permanencia a falta de seis jornadas. Este próximo fin de semana, si los resultados le sonríen, hasta podría salir del descenso. Con David Navarro, y sobre todo con el Cádiz como aliado imprescindible para que sea posible (sin esta colaboración imprevista nada sería como es hoy), el Real Zaragoza ha recortado cinco puntos en este trayecto hasta la orilla de la salvación.

Lo que hay en juego es tan grande, el Real Zaragoza es una institución con tanta historia y una masa social con genes tan únicos que a la actual plantilla hay que exigirle la mejor actitud y el mejor desempeño en estos seis partidos. Muchos de ellos se irán de aquí en junio suceda lo que suceda, pero su obligación es darlo todo para que el Zaragoza se quede en Segunda. Por ellos mismos y por lo que representan. La temporada es para tirarla a la basura, un despropósito, pero la oportunidad que se ha presentado para salvarla es de oro.