Jesús Álvarez, jugador del Huesca: "Fui socio del Zaragoza, es el club que he mamado, pero si es uno u otro, que se salve el Huesca"

Vaya partido entre Huesca y Real Zaragoza, prácticamente es un una cita de solo puede quedar uno.

Sí, es a vida muerte por ambas partes y ninguno dependemos de nosotros mismos porque tienen que pinchar los arriba para que puedas salir. Es, insisto, a vida o muerte y creemos que es la última bala para los dos de poder engancharnos y estar peleando hasta el último día por la permanencia.

Tres puntos de 30, 10 jornadas sin ganar, una segunda vuelta de caída absoluta, cambio de entrenador y mejoría de fútbol pero no de resultados... ¿Cómo se lo explican desde dentro?

Hay veces que no se puede ni explicar con palabras. Creo que ha habido partidos en los que merecimos más, pero al final la moneda no cae de tu lado y en este mundo de fútbol, cuando entres en una dinámica negativa, si tiene que caer de cara, prácticamente siempre lo hace de cruz. Y cuando las cosas están de que no, es complicado el salir de esa situación. Pero por suerte y con la mala segunda vuelta que estamos haciendo y con el cambio entrenador, aún podemos salvarnos y todo pasa por la ganar este fin de semana.

"Estamos todos mentalizados en el Huesca de que este derbi va a ser nuestra última bala y que tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes desde el primer minuto hasta el 90. Y luego ya que sea lo que Dios quiera. Sabemos que si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y con la dinámica que llevamos en cuanto a sensaciones mejores estos últimos partidos estaremos muy cerca de la victoria"

¿Qué se dice dentro del vestuario del Huesca, cómo afrontan la situación?

Pues se trata de intentar llevarlo lo más tranquilo que se puede, que es muy complicado. Apretar los dientes y salir cada día. A pesar de tantos partidos sin ganar y son hostias, hostias y hostias, tienes el fin de semana siguiente una nueva oportunidad y no te da mucho tiempo de pensarlo. Entonces vas afrontando todo de la manera más tranquila que puedas y sacando siempre las mejores conclusiones del partido anterior para que no te vuelva a ocurrir. Ahora estamos todos mentalizados de que este derbi va a ser nuestra última bala y que tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes desde el primer minuto hasta el 90. Y luego ya que sea lo que Dios quiera. Sabemos que si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y con la dinámica que llevamos en cuanto a sensaciones mejores estos últimos partidos, estaremos muy cerca de sacar la victoria.

¿Y al Zaragoza cómo lo ve? Se ha frenado la reacción tras levantarse y no le está dando para salir de abajo

Bueno, al final son dinámicas, pero sí creo que en esta segunda vuelta los dos llegamos en el mejor momento en cuanto a sensaciones. Obviamente mejor ellos porque también se ha visto en los resultados. Pero yo creo que va a ser un partido muy bonito porque los dos estamos muy mentalizados de lo que nos jugamos y es un derbi que se vive de una manera mucho más especial. Es que es el derbi, con mayúsculas, nunca en la historia reciente se había jugado uno con tanta trascendencia para el futuro de ambos clubs.

¿Qué es lo que destaca de la mejoría del Real Zaragoza?

La actitud. Es parecido a nosotros. Creo que están en una situación en la que por el fútbol no te están saliendo las cosas, entonces tienes que tener la mejor actitud. Se ha visto un cambio de estos últimos partidos en el que ven que no tienen nada que perder y da igual ir el último que el penúltimo o marcando el descenso como están ahora, tienes que ir a olvidarte de las presiones, de si te silban o no y pensar solo en ganar, quitarte los nervios y soltarte la melena y apretar los dientes. En la actitud sin duda se ha notado un gran cambio en el Zaragoza.

"Francho subía con nosotros cuando estábamos en el Aragón, ya que él apenas pasó por el filial, y con Guti coincidí en el filial, Obviamente el fútbol que tiene Francho les da una barbaridad. Rober es el futbolista diferente y también Dani Gómez, que posee mucho gol"

¿Con quién se queda del Zaragoza? Ha coincidido en la cantera con alguno de ellos, además y los conoce bien.

Francho subía con nosotros cuando estábamos en el Aragón, ya que él apenas pasó por el filial. Tengo buena relación con él, con Guti coincidí en el año de Segunda B, en la 17-18, que él da el salto al primer equipo. Conozco también a Cuenca… Obviamente el fútbol que tiene Francho les da una barbaridad. Hay jugadores que tienen arriba, Rober que es el futbolista diferente y también Dani Gómez, que posee mucho gol y de cualquier jugada aislada te pueden sacar mucho peligro y hay que tenerlos bien en cuenta.

El centrocampista del Huesca se va de un rival en el choque ante el Cádiz. / LALIGA

Usted es zaragozano y pasó por la cantera, por lo que sigue muy de cerca al equipo. ¿Este es el año que más cerca ha visto el descenso?

A los hechos me remito y no invento nada al decir que es la Liga más complicada de las últimas 12 o 15 que los llevo viendo todos los días. Tienen las puertas del descenso muy abiertas, como también nos pasa a nosotros.

¿Tiene el corazón muy partido en este derbi?

Yo de pequeñito fui socio del Zaragoza, no recuerdo si 4 o 5 años y, obviamente, ver así al club que has mamado no te gusta, no es plato de buen gusto, pero este fin de semana es a vida o muerte, es uno u otro y, con todo el dolor de mi corazón, entre ellos y nosotros, que se salve el Huesca. No concibo otra idea.

¿Le parece que Huesca y Zaragoza están entre las cuatro perores plantillas de segunda?

Ni por asomo, para nada somos dos de los cuatro peores equipos de Segunda, pero hay veces que puedes tener buenas plantillas, con grandes jugadores, pero esto es una Liga de 42 jornadas, larga y competida, y si no sabes sacar esa química y las cosas no van bien pues no se plasma ese nivel del equipo sobre el césped.

Al Huesca le debe mucho, claro

Es el club que por fin me ha dado la oportunidad que tanto deseé y la verdad es que les debo todo, por darme la oportunidad que nadie me ha dado y por apostar realmente por mí. Con mi trabajo diario, y sobre todo desde la humildad, y el disfrutar cada momento, pues, hago lo mejor posible por devolverle todo lo que me ha dado, es el equipo que me está cambiando la vida realmente.

"El Huesca es el club que por fin me ha dado la oportunidad que tanto deseé, el equipo que me está cambiando la vida realmente. He jugado 31 partidos, para ser debutante en categoría no está mal y yo me esperaba un rol más secundario. Estoy disfrutando mucho, como el enano que veía por la televisión el fútbol y ahora está ahí, como una parte de él"

Está viviendo un buen curso, ha jugado 31 partidos de Liga, muchos para ser su estreno en el fútbol profesional, teniendo en cuenta que hace un mes estuvo lesionado y se perdió alguno.

Sí tuve una pequeña lesión y estuve 4 encuentros fuera. 31 partidos para ser debutante en categoría no está mal y yo me esperaba un rol más secundario en el equipo, se está notando que hay gente en Primera RFEF preparada y con virtudes para dar el salto. Estoy disfrutando mucho, como el enano que veía por la televisión el fútbol y ahora está ahí, como una parte de él. Puedo cumplir este sueño y disfrutarlo desde el primer día.

Tiene un año más, ¿si hay descenso a Primera RFEF va a seguir?

Ahora yo creo que meternos cosas sobre nuestro futuro, de la semana que viene mismo, es confundir, porque te interfiere en el rendimiento, y creo que no es momento ni de planteárselo, yo solo pienso en sacar el partido de este fin de semana, el derbi, y en salir de abajo.

Jesús Álvarez, en un amistoso de las peñas en Calamocha. / ANGEL DE CASTRO

Como jugador se formó en Montecarlo y San Gregario antes de llegar a juveniles al Zaragoza, estar cinco años y salir en 2020 del club, que no le ofreció seguir.

Hubo cosas más externas, a nivel contractual, yo tenía ya primer equipo en el año siguiente, pero me obligaron a salir por temas que no dependen de mí. Y así es el fútbol, pero bueno, pues mira, si me quedo allí igual no juego, y nunca habría llegado ya al fútbol profesional a tener los minutajes que he tenido, nunca se sabe. Pero el fútbol es así, si no es en tu casa, tienes que buscarte las habichuelas en otro lado.

"(¿Mi adiós al Zaragoza?) Hubo cosas más externas, que es lo que fue a nivel contractual, yo tenía ya primer equipo en el año siguiente, pero me obligaron a salir por temas que no dependen de mí. Me habría encantado triunfar allí, claro. Obviamente tengo esa espinita clavada. Todo futbolista lo desea y si no lo dice te miente, poder debutar en el fútbol profesional con el equipo de tu ciudad"

¿Y tiene esa espina clavada de un retorno, de volver algún día, de vestir la camiseta?

Llegué a jugar un Trofeo Lapetra y un amistoso de las peñas, hice pretemporadas con el primer equipo… Me habría encantado triunfar allí, claro. Obviamente tengo esa espinita clavada. Todo futbolista desea, y si no lo dice te miente, poder debutar en el fútbol profesional con el equipo de tu ciudad es lo máximo que puede desear un canterano. Pero no me obsesiona esa espinita, porque son factores que no dependen de mí, lo que tengo que es realizar mi trabajo lo mejor posible y disfrutar del momento que creo que es la clave del éxito. Lo que tenga que pasar ya pasará, el futuro nunca se sabe y menos en el fútbol.

¿Un resultado para el domingo?

La victoria del Huesca, está claro. Ojalá un 2-0.

¿Su quiniela del descenso, los cuatro que bajan?

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A la Cultural le tengo mucho cariño al pasar por allí y ojalá se salve también como Huesca y Zaragoza, pero no sé si habrá tantos billetes de permanencia. Que nos salvemos los tres, pero si puede ser solo uno, pues el billete del Huesca.