Pinilla y Soberón trabajan al margen en una sesión con Rober, Francho y Álex Gomes con el grupo

El Real Zaragoza ha realizado la penúltima sesión antes del derbi del domingo ante la SD Huesca y en ella Rober González, Francho y Álex Gomes se han ejercitado con el grupo tras no hacerlo el jueves, mientras que David Navarro no ha contado con Hugo Pinilla y Soberón, que con reparto de cargas realizaron gimnasio al principio de la sesión en la parte de la activación y los rondos, pero han hecho el apartado táctico con la previsión de que mañana sábado en la última sesión puedan integrarse con totalidad en el trabajo con sus compañeros.

"Hemos quitado a Pinilla y Soberón, pero se han incorporado al trabajo del balón parado", ha asegurado Navarro. Pinilla viene de ser titular ante el Ceuta y es habitual para el entrenador mientras que Soberón apenas está contando.

Rober y Francho, que volvieron ante el Ceuta superando sus molestias en el isquiotibial y el menisco externo (el capitán está jugando con ese hueso roto desde noviembre) respectivamente, son básicos en el plan del míster y el jueves tuvieron una sesión suave y no realizaron el entrenamiento con el resto del grupo, con un partidillo ante el juvenil, pero este viernes ya han trabajado con normalidad tras esa jornada de precaución y estarán en el once en el derbi. Álex Gomes, que no pudo jugar ante el Ceuta por una fuerte sobrecarga en el isquio, empezó la semana con el grupo y el miércoles y el jueves trabajó al margen como estaba previsto y este viernes ha regresado.

El retorno de Guti

Para el choque ante el Huesca se espera el retorno de Guti a una citación tras la lesión en la rodilla derecha, una rotura en el ligamento lateral interno, que sufrió el 31 de enero en Albacete, hace casi tres meses. El centrocampista, indiscutible hasta su lesión, ha ganado ritmo físico en estas dos semanas y ya está para entrar en una lista, aunque aún no para ser titular.

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Valery, Tachi, Paul y Keidi Bare, este lesionado ante el Ceuta con una pequeña rotura en el isquiotibial, son las bajas seguras el domingo, teniendo en cuenta que en la sesión de este viernes y toda la semana han estado Lucas Terrer y el meta Obón del Aragón, que apuntan a estar en la lista. El Zaragoza realizará este sábado la última sesión antes del derbi y después estará citado el mismo domingo, día del partido, en el hotel de concentración habitual en la capital aragonesa para comer allí y salir a primera hora de la tarde hacia la capital oscense para un partido que se disputará a las 18.30 horas.