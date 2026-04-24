Romero, técnico del Ceuta, confirma la salida de Rubén Díez a final de temporada: "Le ha salido una cosa muy interesante"

El propio José Juan Romero ha sido quien ha confirmado este viernes la inminente salida de Rubén Díez del Ceuta. El técnico sevillano ha abordado en la previa del partido que su equipo jugará este domingo ante el Racing de Santander la marcha del jugador aragonés a final de temporada y ha asegurado que está convencido de que su desempeño va a ser el mismo mientras sea jugador ceutí. "Le ha salido una cosa muy interesante para él, es libre para negociar y ha sido claro. Va a rendir hasta que termine su contrato", ha comentado Romero en rueda de prensa.

Rubén Díez es el segundo fichaje de Lalo Arantegui y el Real Zaragoza para la próxima campaña y se suma a Jaume Jardí en una planificación anticipada que contempla las posibilidades de jugar tanto en Segunda División como en Primera RFEF. El centrocampista zaragozano, que acaba contrato en junio y tenía una oferta de renovación con el Ceuta, firmará con el conjunto blanquillo hasta 2028 tras dos temporadas en el club ceutí en los que ha sido uno de los pilares del ascenso a la categoría de plata y una pieza clave de la permanencia ya obtenida en el presente curso.

El entrenador andaluz ha subrayado la transparencia del jugador hacia el club en todo momento: "Ha ido de cara, lo ha comunicado claramente y no hay ningún problema, va a rendir hasta que termine su contrato y él tiene que estar agradecido al club, y el Ceuta también tiene que estar muy agradecido a Rubén", ha afirmado.

Rubén Díez, rodeado de jugadores del Córdoba en un córner. / LaLiga

Asimismo, se ha posicionado en contra de algunas posturas que reprochan la decisión del futbolista de negociar antes de que finalice la temporada. "No entiendo la crítica, que cada uno se ponga en su trabajo: si recibes una oferta que te interesa más, no significa que seas mejor o peor profesional, es parte del fútbol", ha añadido José Juan Romero sobre las dos primeras salidas del club.

En este sentido, también ha confirmado la marcha de Youness Lachhab: "Esto es bueno para el club y cuantos más futbolistas vengan, se revaloricen y den el salto a equipos de mayor potencial, más aumenta el nivel del Ceuta a la hora de captar futbolista para la temporada próxima".