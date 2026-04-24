La SD Huesca agota las entradas a la venta para el derbi ante el Real Zaragoza

La SD Huesca anunció a última hora de la noche del jueves que ya no quedan entradas para el trascendental partido ante el Real Zaragoza que se jugará en El Alcoraz el domingo a las 18.30 horas, por lo que a partir de ahora solo se podrán adquirir las que liberen los socios del club, teniendo en cuenta que el aforo del estadio es de 9.100 espectadores y el conjunto altoaragonés tiene algo más de 7.000 abonados.

"El Alcoraz se prepara para una nueva tarde de máxima intensidad y el estadio colgará el cartel de ‘No hay entradas’, reflejo de la gran respuesta de la afición azulgrana ante uno de los encuentros más importantes de la temporada. De cara a estos días previos, las únicas entradas que podrán aparecer disponibles estarán en el portal de abonados y serán aquellas correspondientes a los asientos que vayan siendo liberados por los abonados que no puedan asistir al encuentro. Asimismo, al haberse agotado todas las entradas, no habrá venta en taquillas el día del partido, que quedarán habilitadas únicamente para la gestión de incidencias", anunció el club en su página web.

Sin entradas para los zaragocistas

Hay que recordar que las entradas solo las podían adquirir los abonados azulgranas y las empresas colaboradoras, un máximo de dos por comprador, y no había disponibilidad para la afición visitante, una decisión que generó una polémica entre clubs y que hizo que el Zaragoza mostrara su malestar. El club altoaragonés decidió el 15 de abril no enviar boletos a la entidad blanquilla apelando al principio de reciprocidad y a la alta demanda por parte de los abonados azulgranas. Los precios oscilaban para adultos entre los 15 euros de Gol y los 35 euros de General y Preferencia. Las entradas infantiles tendrán un coste unitario de 10 euro.

Además ese día también anunció que no permitirá que haya aficionados del Real Zaragoza en El Alcoraz en zonas de seguidores locales: "El club recuerda que, en base a la normativa vigente, por motivos de seguridad, no está permitida la presencia de aficionados visitantes en zonas destinadas a la afición local. En base a esto, no se permitirá el acceso con camisetas, bufandas o cualquier distintivo del equipo visitante", añadió.

El Real Zaragoza, inmediatamente, hizo público también un comunicado oficial en el que mostró "nuestra más absoluta decepción ante una decisión que consideramos perjudicial para nuestros aficionados. Lamentamos profundamente que se vean privados de acudir a El Alcoraz para apoyar al equipo, rompiendo con una tradición reciente en un encuentro significativo para nuestra región".

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Con todo, sí que habrá zaragocistas en Huesca, ya que Gol de Pie convocó para un corteo y recibimiento al autocar y apoyar al equipo en el exterior del estado ante la decisión del club oscense de no enviar entradas.