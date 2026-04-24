El mejor recuerdo zaragocista en el derbi: tres asaltos decisivos del Real Zaragoza al feudo de El Alcoraz
Las victorias en la 08-09 (0-1), en la 16-17 (2-3) y en la 23-24 (1-2) fueron fundamentales en esas temporadas para un Zaragoza que ha sumado casi la mitad de los puntos, 13 de 27, en el estadio oscense
Alcanzará el Real Zaragoza este domingo la decena de visitas en partidos ligueros a El Alcoraz, un derbi de nuevo cuño puesto que hasta la 08-09 solo se vivieron duelos coperos (hasta cuatro) y nunca se habían enfrentado en Liga, ni en Primera ni en Segunda, y al conjunto zaragocista no se le da mal el feudo de su ahora rival, no eterno, pero sí actual. Tres victorias, cuatro empates y dos derrotas es el balance blanquillo hasta el momento, para sellar 13 puntos de 27, casi la mitad de los que ha puesto en juego en ese campo. Las tres victorias, en la 08-09, en la 16-17 y en la 23-24, tuvieron además un valor decisivo para el equipo blanquillo, todas en la segunda vuelta además, como ocurre en esta ocasión cuando el encuentro llega en la jornada 37.
En la 23-24 lo hizo una cita liguera antes, con una visita a El Alcoraz con Huesca y Zaragoza teniendo una renta de cinco puntos con el descenso, una situación delicada pero mucho mejor que ahora, donde ambos están en la zona roja, en las plazas con billete a Primera RFEF. Al equipo zaragocista había llegado Víctor Fernández y en 5 partidos no había logrado levantar a un bloque frágil, con solo una victoria y cinco puntos de 15 posibles.
Sin embargo, en esa cita, el Zaragoza remontó el tanto inicial de Loureiro con dos goles al final de la primera parte, una acción individual de Liso con error del portero, Álvaro Ferllo, incluido y un polémico penalti de Javi Martínez a Maikel Mesa antes del descanso que el mediapunta canario transformó para sellar una victoria vital en el camino de la permanencia.
En la 16-17 el Zaragoza llegaba a El Alcoraz en caída libre, con un punto de 12 y un mercado de invierno recién acabado que había dejado más sombras que luces. Llovió a cántaros ese día en Huesca y el colegiado González Fuertes, con el campo con no pocos charcos, decidió media hora antes del pleito jugar como quería el cuadro azulgrana ante las protestas zaragocistas, ya que abogaban por el aplazamiento.
No pasó nada en la primera parte y Borja Lázaro adelantó al equipo de Anquela en el 52 para que la mejor noche de largo de Dongou de zaragocista, con dos dianas, y otro remate certero de Ángel dieran el triunfo al Zaragoza, dejando en inútil el gol de Alexander González. Fue una victoria que sostuvo unas semanas más a Agné, que acabaría cayendo para que la salvación la cerrara Láinez y el Huesca finalizara en esa temporada en sexta plaza y rozara subir al caer en el playoff ante el Getafe.
Mientras, en la 08-09, en el primer duelo liguero en Huesca (en La Romareda había habido empate en la primera vuelta, con un 2-2), Ander Herrera, con un remate desde fuera del área de mucha calidad certificó el triunfo un 9 de mayo de 2009, en la jornada 36 de la gran recta final del equipo de Marcelino, donde sumó 12 victorias y cuatro empates para alcanzar el retorno a Primera faltando un partido. De esa gran racha, la victoria que más alegría supuso fue la conquistada en tierras oscenses.
El balance de estos derbis en el Alcoraz se completa con las dos victorias del Huesca, en la temporada 17-18 (3-1) y en la 19-20 (2-1), curiosamente en los dos años en los que el conjunto azulgrana logró el ascenso, y los cuatro empates, todos por 1-1, el resultado más repetido. En el último precedente en tierras oscenses, Azón y Gerard Valentín anotaron los goles de un choque disputado el 9 de noviembre de 2024, con Víctor Fernández y Antonio Hidalgo como entrenadores de ambos equipos.
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