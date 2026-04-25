Los entrenadores del derbi. José Luis Oltra y David Navarro, el clásico y el recién llegado a Segunda

A José Luis Oltra le contemplan a sus 57 años (Valencia, 24-3-69) 509 partidos en el fútbol profesional español, entre Primera y Segunda, a lo que añade su paso por la élite de Chipre, en el AEK Larnaca, con 68 encuentros, 18 de ellos entre Europa League y la Conference. Lo seis últimos duelos los ha vivido en la SD Huesca, su decimotercer equipo distinto en el balompié profesional español como primer entrenador, en el mismo en el que David Navarro. ligeramente más joven con 51 años (Zaragoza, 8-6-1974) suma nueve encuentros, todos con el Real Zaragoza los ocho de esta temporada y el solitario que dirigió la pasada ante el Racing de Ferrol tras la dimisión de Víctor Fernández.

Fútbol es fútbol, diría Boskov. Y estar en un banquillo supone una experiencia, se milite en el fútbol profesional o no. Oltra vivió su primer bautismo de fuego en el Catarroja, en 2001, en la Regional Preferente valenciana tras una carrera de jugador iniciada en las categorías inferiores del Valencia y en la que el techo estuvo en Segunda B. Castellón, en la categoría de bronce, fue su siguiente estación y después solo ha estado en equipos de Primera o Segunda. A saber: Levante, Ciudad de Murcia, Tenerife, con cuatro temporadas en dos etapas, su equipo con más presencia, Almería, Deportivo, Mallorca, Recre, Córdoba, Granada, Racing, Fuenlabrada, Eldense y ahora Huesca. 430 partidos de plata más dos de promoción con el Córdoba y 77 en la élite. Casi nada.

Navarro lleva entrenando a equipos de fútbol que no son de cantera desde 2002, pero su debut profesional fue en diciembre de 2024. Oltra empezó en el Catarroja, en Regional en Regional Preferente, pero no tardó tanto en dirigir en la élite y en Segunda, con trece equipos distintos entre ambas categorías

Navarro empezó como entrenador en el fútbol sala, pasó por la cantera del Oliver y el Stadium para llegar en 2002 al Utebo en Tercera, solo un poco más tarde que la primera expriencia de Oltra, pero el fútbol profesional no lo pisó hasta diciembre de 2024, cuando Víctor dimitió tras la derrota ante el Oviedo y él, pasando de segundo a primer entrenador, dirigió la victoria ante el Racing de Ferrol y ahora suma otros ocho duelos más, con 11 puntos de 24 posibles. En su extenso currículum en el fútbol aragonés (Barbastro, Ejea, Sariñena o Tarazona, dond estuvo siete años), también figura una parada en el Huesca, como breve técnico del primer equipo en el final de la 13-14 y durante un año antes del entonces filial, además de miembro de la secretaría técnica.

Ascensos y descensos

El amplio currículum de Oltra incluye dos ascensos a Primera, con Tenerife (2009) y Deportivo (2012), y varios descensos, a Segunda, con el propio Tenerife (2010), y a la categoría de bronce con el Racing (2020) y con el Eldense, el curso pasado. Además, figura entre los entrenadores que bajaron al Levante en 2005, el Almería en 2011, el Deportivo en 2013, el Recre en 2015 y el Fuenlabrada en 2022 al dirigirlos en algún momento de esas Ligas.

El Huesca será el undécimo equipo distinto que dirija ante el Zaragoza. Hasta ahora, ocho victorias blanquillas, ocho empates y tres triunfos de los conjuntos de Oltra

Con el Zaragoza se ha cruzado en 19 partidos ligueros como entrenador con un balance que favorece al equipo blanquillo, al que se le da bien los rivales dirigidos por Oltra, con ocho truiunfos, ocho empates y solo tres derrotas contra enemigos que tenían al valenciano en el banquillo. Es decir, 32 puntos de 57 posibles. De esos 19 partidos anteriores, cuatro fueron en la élite y 15 en Segunda

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El Huesca será el undécimo equipo que dirija ante el Zaragoza en Liga, con 5 duelos con el Tenerife (tres victorias y dos empates), tres con el Córdoba (una victoria, un empate y una derrota), dos con el Fuenlabrada (victoria y empate), con el Granada (empate y derrota) y el Recre (victoria y empate), para que el equipo oscense sea otro de los que solo han tenido un encuentro, junto al Almería (empate), el Deportivo (victoria), el Mallorca (victoria), el Racing (empate) y el Eldense (derrota).