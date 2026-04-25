Solo dos jugadores del Real Zaragoza repiten respecto a la lista del curso pasado, cuando era tercero: el derbi de quién te ha visto y quién te ve

Ha pasado menos de un año y medio pero parece toda una eternidad. Porque la transformación experimentada durante ese tiempo tanto por la SD Huesca como por el Real Zaragoza ha sido tremenda, especialmente en el caso del conjunto blanquillo, cuyo autocar acogerá este domingo a una expedición prácticamente nueva en su totalidad respecto a la que se desplazó en noviembre de 2024 a El Alcoraz para la disputa de un encuentro que concluyó con empate (1-1).

Y es que solo dos futbolistas del Zaragoza repiten respecto a la convocatoria de la pasada campaña. Y únicamente Francho Serrano apunta a formar en el once titular. El otro, Toni Moya, salió en la segunda parte, algo que podría volver a suceder esta vez. Desde luego, el extremeño no tiene cabida ahora en una formación en la que no figura desde el fiasco en Córdoba.

En el Huesca, el vuelco no es tan radical. Tres futbolistas (el portero Dani Jiménez, el capitán Jorge Pulido y Sielva) están llamados a repetir en el once titular respecto al último que formó en una foto en El Alcoraz frente al Zaragoza. Dos más que entonces empezaron en el banquillo (Javi Mier y Toni Abad) también tienen muchas opciones de jugar desde el principio.

Tampoco en la banda estarán los que estuvieron, aunque en el caso del Zaragoza sí repetirá David Navarro, en noviembre segundo de Víctor Fernández y que ahora debutará como primer entrenador zaragocista en un derbi en el que también se estrenará José Luis Oltra para suceder a Antonio Hidalgo, ahora en el Dèpor y preparador azulgrana en el choque del curso pasado disputado en la capital altoaragonesa.

En barrena

Así que ese rotundo cambio de fisonomía afecta especialmente a un Zaragoza sometido a lo largo de los últimos meses a una profunda remodelación que, sin embargo, ha estado lejos de dar el efecto deseado. No se parece en casi nada el equipo blanquillo al que se presentó hace casi un año y medio en el estadio oscense para disputar un encuentro que tampoco tiene nada que ver con el de ahora. Entonces (jornada 14 de la 24-25), el Zaragoza visitaba El Alcoraz instalado en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Era tercero el cuadro de Víctor con 22 puntos, a solo dos del ascenso directo (Levante) y a ocho del liderato ocupado por el Racing. El Huesca, por su parte, era octavo a apenas tres puntos de la zona de playoff y con cinco de ventaja sobre el descenso.

El duelo fue muy igualado. Superiores los locales en una primera parte marcada por el tempranero golazo de Gerard Valentín, el Zaragoza reaccionó bien y fue mejor que su oponente tras el descanso. Un tanto de Iván Azón propiciaría el empate definitivo en el marcador

Pero aquel derbi fue el principio del fin de Víctor Fernández en el Zaragoza. Ese empate fue el primero de siete encuentros consecutivos sin ganar (cuatro empates y tres derrotas) que alejaron al equipo aragonés de la parcela noble de la tabla para instalarlo en la zona media al filo de la Navidad y del ecuador de la competición. Tras la jornada 20, con el equipo decimotercero a siete puntos de la promoción y con seis sobre el descenso, Víctor presentaba su dimisión tras caer en casa (2-3) contra el Oviedo.

A pesar de la victoria (1-0) de David Navarro, relevo temporal en el banquillo, el Zaragoza cayó en barrena con Miguel Ángel Ramírez y rozó un descenso esquivado a última hora con Gabi. El Huesca, por su parte, que afrontó aquel derbi tras cuatro partidos seguidos sin ganar, prolongó la cuenta hasta ocho, pero después sumó trece consecutivos sin perder, lo que le aupó hasta la segunda plaza. Sin embargo, el conjunto de Hidalgo no pudo aguantar el ritmo hasta el final y se quedó sin playoff. Nada que ver con el drama de esta tarde en El Alcoraz.