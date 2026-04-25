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Mariano Aguilar y Fernando López representarán al Real Zaragoza en Huesca

El club reduce al máximo su representación institucional en El Alcoraz con la única presencia del consejero y del director general

López y Aguilar, junto al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa (a la izquierda), en el palco del Ibercaja Estadio.

López y Aguilar, junto al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa (a la izquierda), en el palco del Ibercaja Estadio. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El consejero Mariano Aguilar y el director general Fernando López serán los únicos representantes del Real Zaragoza este domingo en el palco de El Alcoraz.

El club ya anunció su intención de reducir al máximo su presencia en el estadio del Huesca, así como la renuncia a cualquier encuentro previo entre directivas y a las 80 entradas de cortesía como respuesta a la decisión de la SD Huesca de no enviar localidades al Zaragoza y de impedir el acceso a cualquier aficionado zaragocista con algún tipo de distintivo apelando al principio de reciprocidad y a cuestiones de seguridad para justificar ambas decisiones.

"Ante esta situación, el Real Zaragoza ha decidido renunciar a dichas localidades, declinar cualquier invitación de encuentro entre directivas previo al partido y reducir al mínimo su representación institucional en el palco de El Alcoraz", anunció el Real Zaragoza tras conocer las medidas adoptadas por la entidad oscense. En este sentido, el club blanquillo mostró su "más absoluta decepción ante una decisión que consideramos perjudicial para nuestros aficionados. Lamentamos profundamente que se vean privados de acudir a El Alcoraz para apoyar al equipo, rompiendo con una tradición reciente en un encuentro significativo para nuestra región".

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La SD Huesca anunció recientemente que El Alcoraz colgará el cartel de 'no hay billetes' para el encuentro, que dará comienzo el domingo a las 18.30 horas.

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