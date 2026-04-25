Oli: "El Cádiz y el Zaragoza se retroalimentan, uno da ánimos al otro"

Exjugador y exentrenador del Cádiz, cadista declarado y ahora en la misma pelea por salvarse del descenso que el Real Zaragoza. ¿Cómo ve a su equipo?

La verdad es que la situación del Cádiz es terrible, por la dinámica que lleva y con el tercer entrenador ahora con la llegada de Imanol Idiakez. El momento es de horror. Y mira que Sergio era un entrenador que había llegado de consenso, de los aficionados y de la gente del fútbol del Cádiz, ya que además de conocer la casa, conocía el equipo y ni con él se ha dado la vuelta a la situación. El Cádiz está sin alma, totalmente bloqueado, superadísimo en muchos casos y en muchos jugadores por la misma situación y en otros por la inexperiencia, con una defensa muy joven e inexperta para el contexto que vive.

Hace bien el Zaragoza en mirar al Cádiz, entonces.

Para mí se retroalimentan ambos equipos, algo menos pero también el Huesca. La esperanza del Cádiz es ver que el Zaragoza no ha aprovechado la oportunidad y solo ha sumado un punto de nueve. Con haber ganado al Mirandés o al Córdoba les habrían metido en descenso y yo creo que el Cádiz en el momento en que entre en esos puestos veo muy difícil que salga, con el bloqueo mental que tiene y que aumentaría ahí y con la falta de recursos que vive, de argumentos ofensivos ara hacer gol. Al Cádiz le alimenta que el Zaragoza no le ha cogido y a su rival que ve a un enemigo que está todavía peor, pese a estar por delante en la tabla. El contrario da ánimos al otro.

Oli, en una concentración de veteranos de la selección española. / SERVICIO ESPECIAL

El Cádiz acabó la primera vuelta con 34 puntos y era sexto. Nadie se esperaba algo así.

Es que estuvo en todas las jornadas hasta el final de la primera vuelta entre los seis primeros, o al menos la inmensa mayoría de ellas, y el Zaragoza se ha acostumbrado en este curso a vivir en descenso, algo que el Cádiz ha visto asomarse ahora. Tampoco tenía equipo al principio de Liga para estar tan arriba, por lo que la situación era un poco irreal. Yo vi al Zaragoza prácticamente descendido antes de jugar ante el Cádiz, si pierde allí ya estaba en Primera RFEF y ganó. Para mí ese triunfo fue clave, porque empezó a creer y además aumentó los fantasmas del Cádiz, ya que el partido le costó el puesto a Gaizka Garitano y entró en barrena. Ahora como dicen los modernos la flecha está para abajo y lo que está viviendo es totalmente inesperado hace solo unos meses.

"En Cádiz me gustaron mucho, porque vi a un Zaragoza con frescura, con ganas e intensidad, algo que han mantenido después. No ves a un equipo descendido ni mucho menos, ves que tienen una muy buena actitud y David Navarro creo que ha metido conceptos bastante sencillos y ha acertado"

¿Qué le parece el Zaragoza? No tiene plantilla para estar en tantos apuros, ¿no?

En Cádiz me gustaron mucho, porque vi a un bloque con frescura, con ganas e intensidad, algo que han mantenido después. No ves a un equipo descendido ni mucho menos, ves que tienen una muy buena actitud y David Navarro creo que ha metido conceptos bastante sencillos, cuatro o cinco cosas que le han servido para mejorar. Ahí el entrenador ha acertado, el problema es que no acaba de rematar la remontada y ahora tiene un partido más que vital en Huesca, ya que es un encuentro en el que parece que solo puede quedar uno. El Zaragoza está muy cerca y esos números de estar solo a tres puntos seguro que les alimentan y les dan esperanza.

Oli celebra un gol en su etapa en el Cádiz. / EFE

Usted vivió como jugador rival un Zaragoza de Primera, que luchaba por títulos y que estaba en la zona noble casi siempre, nada que ver con el de ahora.

Por supuesto, no te lo puedes creer que lleve tantos años en Segunda y verlo tan abajo, aunque el fútbol es a veces muy cíclico y al Zaragoza que tenía auténticos equipazos antes, con Esnáider, Milosevic, Aguado, Cáceres, Pardeza, Aragón.... le está pasando lo que han vivido otros. El Oviedo por ejemplo llevaba 24 años sin estar en Primera cuando subió en mayo. Hay que aceptar que si te equivocas un año sí y otro también, con la presión que juegan en Segunda para subir, pues puedes vivir el estar tantos años en esta Liga como el Zaragoza. No se puede comparar la exigencia por ejemplo del Mirandés, la presión que hay allí con la que tiene la camiseta del Zaragoza, la del Málaga, el Sporting, el Cádiz o el Oviedo cuando estuvo en Segunda. No hay tantos futbolistas en esta categoría para saber llevar bien esa responsabilidad y dar su mejor versión con esa presión. Mire por ejemplo Suso, era el jugador referente por caché en el Cádiz, con un currículum impresionante, y parece uno más, un gol lleva y le está costando mucho responder a ese cartel y a esa exigencia. La Segunda es muy complicada.

"No te lo puedes creer que el Zaragoza lleve tantos años en Segunda y verlo abajo, aunque el fútbol es a veces muy cíclico y a ese equipo, que tenía auténticos equipazos antes, con Esnáider, Milosevic, Aguado, Cáceres, Pardeza, Aragón.... le está pasando lo que han vivido otros. No se puede comparar la exigencia por ejemplo del Mirandés, la presión que hay allí con la que tiene la camiseta del Zaragoza"

Seis jornadas quedan, ¿qué quiniela hace del descenso?

Noticias relacionadas

Por la parte que me toca como cadista los cuatro de abajo lo tienen complicado y el Cádiz aún depende de sí mismo, ya que solo tiene que mirarse a él. Va a ser difícil que los cuatro que están en descenso salgan. El Zaragoza por ejemplo va a necesitar ganar tres o cuatro partidos al menos de seis y no es nada sencillo, aunque se me hace difícil pensar que el Cádiz venza en dos encuentros. Si tengo que hacer una quiniela diría que los cuatro que están son los que bajan.