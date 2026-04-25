Las peñas del Real Zaragoza citan a la afición para despedir al equipo desde el hotel rumbo a Huesca

La federación de peñas del Real Zaragoza ha citado a los aficionados que no se vayan a desplazar a Huesca a despedir al equipo desde el hotel Zentro, donde está citada la expedición para desplazarse en autocar hasta Huesca, donde este domingo (18.30 horas) se juega algo más que tres puntos en el derbi ante el Huesca.

La convocatoria es a las 16.00 horas del domingo, cuando está prevista la salida del autobús rumbo a la capital altoaragonesa, donde también está citada la afición blanquilla para recibir a los jugadores.

Y es que ambas iniciativas responden a la decisión de la SD Huesca de no enviar localidades al Real Zaragoza, que, por tanto, no contará con sus aficionados en las gradas de El Alcoraz. Además, se prohibirá el acceso, «por razones de seguridad» a aficionados que luzcan algún distintivo zaragocista, lo que llevó al grupo de animación Gol de Pie a programar una quedada para las 15.30 horas del domingo en la cafetería Casting, donde está citado el zaragocismo para preparar el «corteo y recibimiento» al autocar del equipo a su llegada a El Alcoraz.

Además, los aficionados permanecerán durante todo el encuentro en el exterior del campo animando al Zaragoza ante esa imposibilidad de acceder al estadio: «No vamos a dejarte morir, todos a Huesca», expone el llamamiento de Gol de Pie.