La previa del Huesca-Real Zaragoza: dudas, nervios y urgencias, un cóctel muy completo

Basta echar un vistazo a la clasificación para ver la importancia del partido entre la SD Huesca (20º, con 33 puntos) y el Real Zaragoza (19º, con 35), un choque vital entre dos equipos que viven en descenso y que necesitan la victoria. Los zaragocistas han visto frenada su reacción con David Navarro, después de cuatro partidos sin vencer y dos puntos de 12, y los oscenses no conocen la victoria con José Luis Oltra, en seis jornadas, aunque llevan hasta diez sin ganar con una trayectoria de tres puntos de 30 posibles que es una invitación clara al descenso. El choque tiene todo el cóctel, repleto de emoción, dudas futbolísticas, poca pólvora en ambos, y nervios, un solo puede quedar uno de manual en el que los dos miran al Cádiz y su caída libre.

Mucho más si cabe el Zaragoza, que saldrá de la zona roja esta noche tras 225 días en esas plazas con billete a la espera de lo que haga el equipo gaditano mañana ante Las Palmas. El partido marcará un antes y un después para ambos y al choque llega el Huesca de local, donde suma 25 puntos ante su gente en 18 jornadas (6 victorias, 7 empates y 5 derrotas) y donde es mucho más fuerte que de viajero. El equipo de Oltra, con un calendario duro en las últimas semanas, viene de dejar buenas sensaciones en Ipurua perdiendo y ante el Deportivo empatando, pero no gana y esto a esas alturas es lo único que cuenta para un Huesca a cinco puntos de la permanencia cuando restan 18 por jugarse.

La sensación de última bala es mucho mayor si cabe en el cuadro oscense que en el zaragocista. Oltra recupera a Jorge Pulido, su capitán y el jugador con más derbis con la camiseta azulgrana, para el eje y la baja por sanción de Julio Alonso le genera una duda en el lateral, donde es factible que retrase a Jordi Martín para que entre en el medio Sielva y Portillo caiga a la zona izquierda. Toni Abad anda con problemas por su pubalgia pero parece que jugará en el costado diestro de la zaga. Arriba, la experiencia de Enrich puede pesar a su favor para quitarle el puesto a Enol.

Dos cambios y dibujo de Navarro

En el Zaragoza tampoco se plantean muchos cambios, quizá solo dos. Navarro apunta a no mover la portería, manteniendo a Andrada por delante de Adrián por su mayor experiencia y pese a sus últimos errores. No tocará la zaga con respecto al Ceuta y sí que tiene que hacerlo en el medio, por la baja de Keidi y, teniendo en cuenta que Guti puede volver a la lista pero aún le falta ritmo físico, Mawuli será la pareja de Saidu, con Francho y Rober fijos y entre algodones y Cuenca como probable novedad en lugar de Cuenca y Dani Gómez arriba, un 4-2-3-1, aunque en algún ensayo y con los mismos hombres Navarro ha trabajado un rombo con Cuenca y Gómez arriba, un plan menos factible.

El Zaragoza suma 17 puntos a domicilio, con cuatro victorias, y viene de perder fuera en Córdoba y de empatar antes en en Leganés. Al equipo zaragocista se le ha dado bien El Alcoraz, con tres triunfos ligueros vitales en nueve visitas y 13 puntos de 27, pero el momento es de tal tensión y un derbi un choque tan especial que los precedentes valen de poco en un feudo oscense donde se rozará el lleno, con las entradas agotadas y sin la presencia de zaragocistas en el estadio. Es lo único que faltará en un partido que lo tiene todo.

Alinaciones probables

SD Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, Álvarez, Javi Mier, Portillo; Luna y Enrich.

Real Zaragoza: Andrada; , Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Mawuli, Saidu, Francho, Rober González, Marcos Cuenca; Dani Gómez.

Árbitro: Dámaso Arcediano (colegio castellano-manchego).

Estadio: El Alcoraz.

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Hora: 18.30.