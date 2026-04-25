El Real Zaragoza ultima la preparación de un derbi donde asoman pocos cambios

El Real Zaragoza ha realizado una última sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva con un entrenamiento en el que David Navarro ha podido tener a su disposición a todos los jugadores que no se encuentran lesionados, ya que Soberón y Hugo Pinilla, que el viernes realizaron solo la mitad del trabajo por reparto de cargas, haciendo solo la parte táctica, han completado el entrenamiento y Rober, Francho y Álex Gomes, que el jueves no estuvieron en el partido de ensayo ante el juvenil, también se encuentran en condiciones de jugar tras haberse ejercitado estos dos días sin problemas.

No tiene previsto realizar David Navarro un gran cambio en el once ante el Huesca con respecto al empate frente al Ceuta. En principio, apostará por mantener el 4-2-3-1 y solo se esperan un par de novedades, tres como máximo, en el equipo, la obligada del cambio de Keidi Bare, que se lesionó ante el equipo ceutí, y cuyo sitio apunta a Mawuli y quizá la presencia de Marcos Cuenca en lugar de Hugo Pinilla en el costado izquierdo, con Francho y Rober, dos jugadores claves y a los que el técnico ha mimado esta semana tras volver ante el Ceuta, cerrando el ataque por detrás de Dani Gómez.

No se espera cambio de guardia en la portería, donde la apuesta apunta a ser la continuidad de Andrada, ni en el lateral derecho, con Aguirregabiria en ese puesto pese a que tuvo que ser relevado antes del descanso al no sentirse bien por el calor y la gastroenteritis que había sufrido esa semana. Aguirregabiria ha sido siempre titular cuando ha estado disponible para Navarro, aunque Juan Sebastián rindió a buen nivel tanto en Leganés, cuando el vasco fue baja por sanción. Así, Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Mawuli, Saidu; Francho, Rober, Cuenca; Dani Gómez podría ser el equipo zaragocista en Huesca.

Con Guti y Álex Gomes

Navarro dará la lista este domingo, donde del Aragón en principio solo estará Obón como tercer meta, antes de la concentración en el hotel habitual en Zaragoza para comer allí y viajar a primera hora de la tarde (16.00 h.) a Huesca en bus para jugar el derbi, que dará comienzo a las 18.30 horas. En esa citación se espera el retorno de Guti tras casi tres meses de baja después de la rotura en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió ante el Albacete el 31 de enero.

El centrocampista, fijo hasta su lesión tanto con Gabi como con Sellés, lleva dos semanas entrenando con el grupo y ganando ritmo de competición y puede regresar ya a la convocatoria, en la que también debe estar ya Álex Gomes, que fue baja ante el Ceuta por una fuerte sobrecarga en el isquiotibial de la que ya está recuperado.

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Cuatro lesionados

No estarán en el derbi Keidi Bare, que se lesionó ante el Ceuta con una leve rotura en la musculatura isquiotibial, Tachi y Paul, por sus respectivas lesiones de rodilla, y Valery, que ya no jugará hasta final de temporada por una luxación en el hombro. Además, Paulino está con la baja federativa desde enero por la lesión de rodilla.