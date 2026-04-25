Un veterano de plata para el derbi entre Huesca y Real Zaragoza en El Alcoraz: reencuentro con Arcediano Monescillo

Lleva desde la 11-12 Dámaso Arcediano Monescillo en la categoría de plata, nada menos que 15 temporadas, trece de las últimas coincidiendo con el Real Zaragoza, al que le ha dirigido en 32 ocasiones y la 33ª llegará en un derbi en El Alcoraz ante la SD Huesca en el que ni siquiera es novato. Y es que ya dirigió uno en la 22-23, en la victoria zaragocista por 3-0 con goles de Francho, Giuliano y Vada el 10 de diciembre de esa temporada, una goleada con Fran Escribá en el banquillo. Iglesias Villanueva será el que esté en el VAR.

Esta temporada ha dirigido al Zaragoza en tres ocasiones, en la dolorosa derrota ante la Cultural Leonesa por 0-5 en el único partido con Emilio Larraz, donde expulsó a Juan Sebastián por un penalti que supuso el 0-1 y a Paul por romper el monitor del VAR, en la encajada también en el Ibercaja Estadio ante Las Palmas (1-2) con Sellés y en el estreno de David Navarro en Cádiz, con victoria por 0-1 por el lado blanquillo con tanto de Kenan Kodro, un precedente que invita al optimismo zaragocista.

Designaciones arbitrales en Segunda para este domingo. / RFEF

Al Huesca le ha dirigido en este curso en tres ocasiones, en los dos duelos ante el Granada, ambos con derrota por 0-1 en El Alcoraz y por 4-2 en el Nuevo Los Cármenes en la última vez que se han encontrado los oscenses con el colegiado castellano-manchego, y en la victoria ante el Cádiz.

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Suma nada menos que 330 partidos en Segunda, con 143 victorias locales, un dato que hace sonreír al Huesca, 108 empates y 79 victorias visitantes. En esta temporada acumula 19 partidos este colegiado de 41 años nacido en Ciudad Real y que nunca ha pisado la élite pese a que 23-24 fue designado el mejor colegiado de la categoría de plata. Al Real Zaragoza le ha arbitrado hasta en 32 ocasiones, con 15 victorias, 6 empates y 10 derrotas.