El acta del derbi anticipa sanciones ejemplares: Andrada "le propina un puñetazo en la cara" a Pulido y Dani Jiménez, otro "a un adversario con fuerza excesiva"

El acta del derbi aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza anticipa sanciones ejemplares tanto para Esteban Andrada como para Dani Jiménez.

Del portero argentino, el acta recoge lo siguiente: "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Además, también recoge que se formó una tangana entre jugadores y que el argentino "tuvo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuarios".

La redacción del acta es parecida en el caso de Dani Jiménez, ya que dice que fue expulsado "por dar un puñetazo en la cara de un adversario mediante fuerza excesiva durante una tangana entre varios jugadores, estando el juego parado". Por último, Tasende vio la roja "por dar una patada en la pierna de un contrario no estando el balón en juego".

¿A qué sanción se enfrentan?

El artículo 103 del Reglamento Disciplinario de la RFEF es el que recoge la posible sanción que reciban tanto Andrada como Dani Jiménez: "Agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos", si bien en el caso de Andrada se podrán sumar más encuentros por la segunda amarilla y el primer empujón a Pulido.

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Ahora bien, en el apartado segundo, puede ser de entre 6 y 15 partidos si, con motivo de la acción, "se origine lesión que determine la baja del/de la ofendido/a, siempre que no constituya falta más grave", por lo que, en caso de lesión grave e Pulido por el puñetazo, podría recibir más castigo todavía. En el caso de Tasende, la sanción apunta a un partido.